العثور على قبور من الذهب والمجوهرات داخل حطام سفينة عمرها 366 عامًا

الثلاثاء 09 أغسطس-آب 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تم مؤخراً الكشف عن قبور من العملات الذهبية والأحجار الكريمة والمجوهرات في حطام السفينة الإسبانية التي يبلغ من العمر 366 عاماً.

ويعمل فريق دولي من علماء الحفظ والغار تحت الماء علماء الآثار في محاولة للحفاظ على ما تبقى من السفينة وشحنتها الجائزة، على استعادة الأشياء من حطام السفينة، الذي يقع في المحيط الأطلسي على بعد حوالي 43 ميلا ، 70 كيلومترا قبالة سواحل جزر البهاما.

المعروف باسم شركة نويسترا دي لاس مارافيلاس "سيدة العجائب" باللغة الإسبانية ، كانت غالون 891 طن (808 طن متري) تسافر بين إسبانيا وكولومبيا في عام 1656 لاستقبال شحنة من الفضة عندما تسبب خطأ ملاحي في اصطدام سفينة أخرى في الأسطول الإسباني.

الحادث أجبر السفينة على أن تجري في المرجان وقد لقي ما يقدر بـ 600 شخص على متنه في حادث الحادث، كما قالت المنظمة في بيان لها، وبعد أكثر من ثلاثة قرون، ينتشر الحطام عبر 8 أميال ، 13 كيلومترا من أرضية المحيط.

لأن المؤرخين غالبا ما يعتبرون مارافيلاس "أحد الغالات الإسبانية العظيمة التي تحمل الكنز"، أصبح حطام السفينة هدفا للنهب، وقد نُهب الغالبية العظمى من الكنز حوالي 3.5 ملايين صنف، بين عامي 1656 وأوائل التسعينات، وفقاً لما ذكره في الفترة من عام 1656 إلى عام 1990، متحف باهامس البحري يفتح في الضرائب الجديدة .

للمساعدة في حماية القطع اليدوية المتبقية، أقامت ألين Exploration (Allenx) ، وهي منظمة متخصصة في العثور على حطام السفن التاريخية، شراكة مع الحكومة البحرينية لاستعادة ما تبقى من السفينة وشحنتها.

وقال كارل ألين، مؤسس ألين، في البيان، "إن مارفاليس هو جزء من التاريخ البحري لجزر البهاما"، "كان لحطام الغالون تاريخاً قوياً: تم إنقاذه بشدة من قبل البعثات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية والهولندية والهومانية والأمريكية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وقد تم تعطيلها من قبل سالفور من السبعينات إلى أوائل التسعينات، وقد فقدت الكثير من البيانات للأسف من هذا الحطام المدمر".

وعلى مدى العامين الماضيين، تمكن ألين وفريقه من استعادة عدد من الأشياء من الحطام، بما في ذلك آخر بقايا السفينة نفسها: شارة حجية، ومضات الحديد التي كانت في وقت واحد عقد الهيكل معا، ومكنون جناح من جهاز ملاحي برونزي يُدعى كوكب.

وشملت النتائج الأخرى أصنافاً استخدمها الطاقم، مثل الجرات من إسبانيا؛ اللوحات من الصين والمكسيك؛ والأمتياز الشخصية، مثل قذف سيف الفضية، وختم اللؤلؤة، وزجاجات النبيذ، وأربعة قلادة يرتديها فرسان من وسام سانتياغو، وهو نظام ديني وعسكري في القرن الثاني عشر من القرن الثاني عشر.

واحد من الذهب يحتوي على الزئبق الكولومبي الكبير والزوي وزن من الزمراد الأصغر حجماً، والتي قد تمثل الرسول الثاني عشر، إلى جانب موت بحري ي يُعرف باسم Cross سانت جيمس، كاين، يفتح في الضرائب الجديدة أُبلغ عنه.

وقال ألين في البيان: "كيف نجات هذه النبضات الصغيرة في هذه المياه القاسية، وكيف تمكنا من العثور عليها، هي معجزة مارافيلاس". ولكن ربما أكثر من أي من كل العثور هو الشحنة الثمينة التي كانت مرفايلاس تسحب: مخزون من العملات الفضية والذهب، وإميراليد، وأميثيثيث، وحنة فضية من 75 رطلا.

وقال المنظمة في البيان إن "فريق ألينكس يدرس حاليآ كل شيء من السيراميك إلى الأميثيث لتعظيم ما يمكن أن يتقاسمه هذا الحطام مع العالم". وسيصبح العديد من المواد التي تم استرجاؤها من حطام السفينة مجموعة دائمة في متحف جزر البهاما البحري، الذي يفتح في فريبورت أوغ 8.