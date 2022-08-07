صفقات هزت عرش كرة القدم في العالم على مر التاريخ

الأحد 07 أغسطس-آب 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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جاءت صفقة نيمار مع باريس سان جيرمان لتحدث ضجة كبيرة في تاريخ التعاقدات فترتفع الأسعار ويصبح هناك جنوناً في سوق اللاعبين

وعلى مدار جميع فترات الانتقالات خلال الأعوام الماضية، تكثف الأندية جهودها في التعاقد مع لاعبين مميزين من أجل تدعيم صفوفها، بخاصة مع وجود عدد من النجوم البارزين في مختلف الدوريات.

وهناك دائماً صفقات يطلق عليها صفقات الضجة، التي تُدفع لقاء إتمامها مبالغ كبيرة من قبل الأندية، خصوصاً أن لاعبي الصفوة في القارة العجوز يكونون نجومها.

وشهدت الأعوام الماضية إبرام عدد من الصفقات بمبالغ طائلة، لكن جائحة فيروس كورونا جعلت الأندية تقلل نفقاتها بسبب الحالة الاقتصادية المترنحة، بحيث تبحث الأندية في الوقت الحالي عن صفقات اقتصادية إلى جانب خفض رواتب لاعبيها.

وهنا صفقات عدة أبرمت على مدار الأعوام الماضية، يمكن لها أن تكون الأغلى في تاريخ الكرة، ولعل أقواها وأعلاها هو انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017 بصفقة قدرت بـ 222 مليون يورو، أي حوالى 231 مليون دولار.

وجاءت صفقة نيمار مع باريس سان جيرمان لتحدث ضجة كبيرة في تاريخ التعاقدات فترتفع الأسعار ويصبح هناك جنوناً في سوق اللاعبين، بخاصة أن برشلونة الذي أجبر على ترك نيمار كان يريد سد فراغه بأي ثمن.

ومن بين الصفقات الكبرى، صفقة الفرنسي كيليان مبابي، الذي حل ثانياً بعدما انتقل من موناكو إلى باريس سان جيرمان بحوالى 180 مليون يورو عام 2018.

ورأت إدارة باريس سان جيرمان أن مبابي هو مشروع النادي من أجل البناء عليه، خصوصاً أن اللاعب ما زال مستمراً في ملعب حديقة الأمراء حتى عام 2025 بعد تمديد عقده مع النادي الباريسي ووجود إغراءات من جانب ريال مدريد لضم اللاعب الفرنسي.

وحل الفرنسي عثمان ديمبلي في المركز الثالث، إذ تعاقدت معه إدارة برشلونة من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 140 يورو، وتمت هذه الصفقة من أجل تعويض رحيل نيمار.

ولم يظهر ديمبلي بصورة مميزة مع برشلونة على مدار الأعوام الماضية بسبب إصاباته المتلاحقة، لكن في الفترة الأخيرة بدأ استعادة عافيته وجدد عقده مع النادي الكتالوني الذي يقوده تشافي هيرنانديز.

وفي المركز الرابع، جاء البرازيلي كوتينيو الذي رأت إدارة برشلونة أن استقطابه إلى صفوف النادي سيكون حلاً لتدعيم الخط الأمامي، وتمت الصفقة مقابل 135 مليون يورو عام 2017.

ولم ينجح كوتينيو الآتي من ليفربول في فرض نفسه بتشكيلة برشلونة ليرحل بعد ذلك رسمياً خلال سوق الانتقالات الصيفية إلى فريق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي تحت قيادة جيرارد.

وجاء في المركز الخامس البرتغالي جواو فيليكس بـ 127 مليون يورو، الذي انتقل إلى صفوف أتليتيكو مدريد آتياً من بنفيكا عام 2018.

ومن بين الصفقات الأغلى في تاريخ كرة القدم، هناك صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان بـ 120 مليون يورو، بعد انتقاله إلى برشلونة آتياً من أتليتيكو مدريد عام 2019، لكنه لم يتمكن من إثبات جدارته مع الفريق الكتالوني.

وبالنظر إلى المبالغ المدفوعة على مدار الأعوام الماضية، نجد أنها انخفضت بشكل كبير خلال سوق الانتقالات الحالية، إذ تُعدّ صفقتا الأوروغواياني داروين نونيز مع نادي ليفربول، والفرنسي أوريلين تشواميني مع نادي ريال مدريد، الأغلى في السوق حتى الآن، ووصلت قيمتهما بشكل إجمالي إلى 100 مليون يورو مع الإضافات والحوافز.