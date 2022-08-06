فسخ عقد لاعب يمني محترف في الخارج

السبت 06 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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فسخ نادي أسوان المصري عقده مع اللاعب اليمني "عمر الداحي" بالتراضي بين الطرفين.

حيث قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة مديرة الفني ربيع ياسين الاستغناء عن اربعة لاعبين من ضمنهم، عمر الداحي.

وفي نوفمبر 2020 تعاقدت إدارة نادي أسوان المصري مع لاعب المنتخب اليمني عمر الداحي في عقد يمتد لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

وشغل اللاعب الداحي مركز صانع ألعاب منذ ظهوره وتألقه بشكل لافت في صفوف المنتخب الوطني اليمني الأول.

وسبق ان خاض الداحي تجربة احترافية سابقة في الدوري العراقي، مع نادي القاسم .

والداحي من أبناء نادي شعب صنعاء أحد أندية الدرجة الأولى في اليمن، كما لعب لمنتخب الناشئين والشباب وصولًا للمنتخب الأول.