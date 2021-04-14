«أردوغان» يهاتف الملك «سلمان»

الأربعاء 14 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب إعلام رسمي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الملك سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي "هنأه فيه بشهر رمضان المبارك".

وأضافت "أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذا الشهر الفضيل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والنماء".

وجرت آخر مكالمة هاتفية بين أردوغان وسلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين.

وفي 21 و22 من الشهر ذاته، انطلقت أعمال الدورة الخامسة عشرة لقمة قادة مجموعة العشرين، في الرياض افتراضيا، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان.