دولة عربية يرتفع دينها الخارجي إلى 129.2 مليار دولار

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أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي بواقع 14.7 بالمئة خلال العام الماضي، 2020، ليبلغ 129.19 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 3.858 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020-2021، وبقيمة 16.525 مليار دولار طوال عام 2020.
وكشفت أن الدين الخارجي طويل الأجل بلغ نحو 117.24 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2020، مقابل 101.37 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2019.
وبلغ الدين الخارجي قصير الأجل نحو 11.96 مليار دولار بنهاية 2020، مقابل 11.284 مليار دولار في العام السابق.
وفي ما يتعلق بحجم الدين الخارجي المستحق على الحكومة، فقد ارتفع خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، بقيمة 4.08 مليار دولار ليسجل 77.205 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقابل 73.125 مليار في نهاية أيلول/ سبتمبر 2020.
وبحسب أرقام البنك المركزي، فإن الدين الخارجي الحكومي طويل الأجل ارتفع إلى 75.205 مليار دولار مقابل 71.125 مليار دولار، في حين استقرت أرصدة الدين الخارجي الحكومي قصير الأجل عند ملياري دولار في نهاية العام الماضي.