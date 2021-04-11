علي محسن ومعين يقدمان تقريران للرئيس.. تفاصيل اجتماع هادي مع نائبه ورئيسي الحكومة والشورى

الأحد 11 إبريل-نيسان 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اجتمع الرئيس هادي ،اليوم الاحد، في الرياض ،بنائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء معين عبدالملك ورئيس مجلس الشورى احمد عبيد بن دغر.

وفِي الاجتماع أكد هادي على أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات على الساحة اليمنية بأوجهها وأشكالها المختلفة،وفق وكالة سبأ.

وقال "نستشعر حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه شعبنا في ظل الاوضاع الراهنة والتحديات الاقتصادية والخدمية مع استمرار الحرب الظالمة التي فرضتها مليشيات الحوثي الانقلابية على شعبنا خدمة لأجندة إيران ولفرض تجربتها الدخيلة التي لا يمكن قبولها مهما كلف شعبنا من تضحيات".

وثمن دعم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندتهم الفاعلة في مختلف المجالات ومنها الدعم الخدمي والتنموي لتخفيف من أعباء التحديات التي يواجها اليمنيين.

وفي الاجتماع قدم نائب الرئيس تقريراً موجزاً لخص الموقف العام لمختلف الجبهات وخطوط التماس في عدد من الجبهات والمناطق ومنها حرض وميدي ومارب وغيرها.. لافتاً الى الانتصارات المحققة في تلك الجبهات والتضحيات التي تقدم لنصرة مشروع اليمن الكبير.

من جانبه قدم رئيس الوزراء تقريرا موجزاً عن جهود الحكومة وعملها الميداني خلال الفترة الماضية وفِي العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة وتقديم عددا من الاحتياجات الخدمية.

وتطرق معين إلى الخطوات العملية التي تعمل الحكومة عليها مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية لوصول المنحة النفطية المقدمة خلال اتصال الرئيس بولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان للتخفيف من معاناة الناس مع حلول شهر رمضان فضلا عن تذليل مختلف الصعوبات والبحث عن توفير الامكانات لصرف المرتبات، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، دون تفاصيل اكثر.

بدوره اكد رئيس مجلس الشورى، أهمية اللقاءات المستمرة للوقوف على واقع البلد الراهن ومواجهة تحدياته وإيجاد الحلول والمخارج الممكنة من خلال حشد الموارد والامكانات وبدعم صادق من الاشقاء في المملكة العربية السعودية.

وناقش الاجتماع عددا من القضايا والموضوعات المطروحة واتخذ بشأنها ما يلزم.