تسجيل أعلى حصيلة يومية للمتعافين من كورونا منذ ظهور الفيروس في اليمن

الأربعاء 07 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 256

سجلت اليمن، أعلى حصيلة يومية للمتعافين من فيروس كورونا منذ انتشار الوباء في البلد، في ابريل العام الماضي.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، امس الثلاثاء، تسجيل 21 وفاة و94 حالة إصابة جديدة، وتعافي 50 حالة .

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية على تويتر، إنها رصدت 50 حالة شفاء، 26 منها في حضرموت و19 بشبوة وخمس بالمهرة، فيما تم إجراء (2847) عملية فحص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة التابعة لوزارة الصحة، أنها سجلت 29 إصابة جديدة في تعز و18 في حضرموت و15 في شبوة و14 في عدن وثمان بالضالع وست في مأرب وأربع في لحج.

كما أعلنت اللجنة تسجيل "ثمان وفيات في حضرموت وست في شبوة وأربع بعدن وحالتين بتعز وحالة واحدة بالضالع".

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن وفق بيانات وزارة الصحية (4975) إصابة منها (976) وفاة و(1822) تعاف، ولا تشمل هذه الإحصائية المناطق الخاضعة لميليشيات الحوثي.