المبعوث الأمريكي إلى اليمن: وقف الهجمات الحوثية ضرورة لإنهاء الحرب في البلاد

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أكد المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ، الثلاثاء، على ضرورة إيقاف الهجمات من أجل التقدم نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب ومعالجة تبعات الأزمة الإنسانية في اليمن.
وجدد تيم ليندركينغ التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه اليمن وحكومته الشرعية ودعمها لأمن واستقرار ووحدة اليمن، ولكل الجهود المبذولة والرامية لتحقيق الامن والاستقرار.
وجاءت تصريحات المبعوث الأمريكي في لقاء جمعه بوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك يوم الثلاثاء في اليمن، بحثا خلاله الجهود المستمرة لإحلال السلام اليمن.
وأشار وزير الخارجية خلال اللقاء إلى الجرائم والانتهاكات المتواصلة للحوثيين في مأرب وقصفها لمخيمات النازحين والأحياء السكنية في الوقت الذي يبذل المجتمع الدولي جهودا لوقف إطلاق النار والتخفيف من الأزمة الإنسانية.
وأكد أحمد عوض بن مبارك أن هذه الأعمال الإجرامية تتناقض مع ما يروج له الحوثيون عن رغبتهم بإنهاء الحرب، منوها أن الاستعداد للسلام يتطلب التخلي عن العنف واحترام حياة الناس.