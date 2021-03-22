فوائد قشر الليمون لا تصدق!

الإثنين 22 مارس - آذار 2021 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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عندما نتحدّث عن فوائد الليمون للجسم نقصد عادة بهذا عصيره، ولكن ماذا عن فوائد القشر؟

يعتبر تركيز المعادن والفيتامينات والمغذيات المختلفة موجود بنسبة أعلى في قشر الليمون أكثر منه في عصيره، وهو مصدر للفيتامين C بالإضافة الى البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والحديد والألياف الغذائية.

حول الفوائد الصحية المنوّعة لقشر الليمون تشير إختصاصية التغذية ميرنا الفتى الى ما يلي:

فوائد قشر الليمون في تقوية المناعة

لطالما عرف الليمون بدوره في تعزيز المناعة والوقاية من أمراض الشتاء بسبب محتواه العالي من فيتامين سي C، وهذا ينطبق على قشر الليمون أيضاً، مما يجعل له دوراً في الوقاية من العدوى بأنواعها، وتعزيز المناعة وتقويتها ضد الالتهابات وخاصة التهابات المفاصل والالتهابات الجلدية والتئام الجروح.

فوائد قشر الليمون في الوقاية من السرطان

أثبتت دراسة طبية أهمية مركّبات الفلافونويدات لكونها مضادات أكسدة قوية وفعّالة في الحفاظ على الخلايا سليمة وصحية ودورها في التخلص من الجذور الحرّة ومنع تلف الخلايا.

هذا ويعمل فيتامين C بشكل خاص على وقاية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية التي هي سبب بحدوث بعض أنواع السرطانات، مثل سرطان الجلد. كما يؤمن هذا الفيتامين الوقاية منها سرطان الثدي، وسرطان القولون، نظراً لغناه أيضاً بفيتامين E و K.

فوائد قشر الليمون في تعزيز صحة القلب

قشر الليمون غني بالألياف الغذائية والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة ومركّبات أخرى؛ الأمر الذي قد يساعد على تعزيز صحة القلب والشرايين والدورة الدموية ككل.

يعمل على خفض مستويات الكولسترول الضارّ في الجسم بسبب محتواه من الفلافونيدات والبوليفينول وفيتامين C الذي يمنع التأكسد، ومحتواه من البوتاسيوم الذي يساعد في السيطرة على ضغط الدم وإبقائه ضمن المعدلات الطبيعية.

هذا ويساعد الفيتامين C في الحفاظ على الأوعية الدموية ووقايتها من الضرر، وكل هذا بالطبع سيكون له دور كبير في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتات القلبية والدماغية.

فوائد قشر الليمون في خسارة الوزن

أُثبت دور الليمون في خسارة الوزن عن طريق خفض المؤشر الجلايسيمي لبعض الأطعمة بشكل فعاّل، والعمل في السيطرة على نسبة السكر في الدم واستجابة الأنسولين له والسيطرة على الجوع.

فيما يعتبر قشر الليمون ذو قيمة إضافية كونه مصدراً رائعاً للألياف الغذائية التي قد يكون لها دور في زيادة الإحساس بالشبع، المحافظة على مستويات السكر في الدم، والمساعدة على فقدان الوزن.

فوائد قشر الليمون في تعزيز صحة اللثّة والأسنان

يعدّ فيتامين C مهم جداً للحفاظ على صحة اللثة والوقاية من الالتهاب والنزيف. وبفضل محتوى قشر الليمون العالي من الكالسيوم يعدّ عنصراً مهماً جدًا للحفاظ على قوة الأسنان وصحتها.

ويحتوي قشر الليمون على خصائص مضادّة للبكتيريا المسببة لتسوّس الأسنان وظهور الرائحة الكريهة في الفم.

فوائد قشر الليمون في تعزيز صحة العظام والمفاصل

يحتوي قشر الليمون على الكالسيوم؛ وهو المعدن الأهم للحفاظ على عظام قوية وصحية، والوقاية من هشاشة العظام وترقّقها. في حين تكمن أهمية فيتامين C في الوقاية من التهابات المفاصل وتعزيز صحة الغضاريف والأنسجة في الجسم.

فوائد قشر الليمون للصحة الجلدية

لتناول الأغذية التي تحتوي مضادات الأكسدة مثل فيتامين C و A دور كبير في الحفاظ على خلايا الجلد وأنسجته ومكافحة الجذور الحرّة ووقايتها من التلف ومن علامات التقدّم في السن كالتجاعيد ومشاكل الجلد من بقع داكنة وتصبّغات.

والفيتامين C مهم جدًا لتحفيز عملية بناء الكولاجين الذي يعزّز نضارة البشرة، وهذا كله متوفّر في قشرة الليمون.

إنَّ محتوى قشر الليمون الجيد من الألياف الغذائية يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتسهيل عملية الهضم وتحفيز حركة الأمعاء الصحية.

ويساعد قشر الليمون على التخلص من الفطريات ونسبة الحموضة الزائدة الموجودة في المعدة.

فوائد قشر الليمون في علاج حب الشباب

تساعد الحمضيات بشكل عام على تعزيز صحة الجلد وتطهيره، ويعمل قشر الليمون مثل "التونيك" للبشرة، حيث يساهم في تنقيتها ومعادلة بيئتها والتقليل من حجم المسامات.

ويساعد قشر الليمون على منع أي التهابات جلدية أو التهابات بكتيرية، مما يجعل له دوراً كبيراً في علاج حب الشباب.

فوائد قشر الليمون في تذويب الدهون

يُنصح بتناول قشر الليمون لأنه يعمل على إذابة الدهون المتراكمة في البطن والأرداف والفخذين، ويمنع الشعور بالجوع ويطرد غازات البطن، ويخلّص الجسم من نسب الكولسترول العالية في الدم؛ ولعل الطريقة الفعّالة لاستخدام قشر الليمون هي بتقشير الليمون، ومن ثمَّ إضافته إلى لترين من الماء ويغلى لمدة نصف ساعة. يُصفى ماء قشر الليمون وتتم إضافته إلى عصير البرتقال ويحفظ في الثلاجة. يُشرب مقدار كوب صغير من الخليط قبل وجبة الطعام بربع ساعة ولمدة ثلاثة شهور.

خصوصاً وأنّ قشر الليمون يحتوي على حوالي 5 إلى 10 مرات أكثر فيتامينات من عصير الليمون.