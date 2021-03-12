أردوغان يعلن موقفا مفاجئا من مصر ويتحدث عن تعزيز العلاقات ورفع مستواها

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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن نيته تعزيز الاتصالات مع مصر ورفع مستواها في حال أفضت إلى نتائج إيجابية.
وقال أردوغان إن "هناك اتصالات استخباراتية ودبلوماسية وعلى صعد أخرى مع الجانب المصري"، مشددا على أنه "نريد أن تستمر هذه الاتصالات على مستوى وإذا وصلت الى نتائج إيجابية سنقوم بتقويتها ورفع مستواها".
وأضاف أردوغان أن "الصداقة بين الشعبين المصري والتركي لن تكون مثل العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني".
ولفت أردوغان من جهة أخرى، إلى أنه سيبحث موضوع المناورات المشتركة بين الرياض وأثينا مع السلطات السعودية.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال بوقت سابق اليوم، إن بلاده بدأت اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، مؤكدا من جهة أخرى أنه لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية.
وأكد أنه في حال قامت السعودية بخطوات إيجابية فسنقابلها بالمثل والأمر ذاته ينطبق على الإمارات.