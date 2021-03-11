صلاح يفوز بجائزة هدف الشهر في ليفربول للمرة السادسة على التوالي

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فاز المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة هدف الشهر في ليفربول للمرة السادسة على التوالي.
وفاز صلاح بالجائزة بعد هدفه الرائع في مرمى ليستر سيتي خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بهزيمة ليفربول نتيجة 3-1.
ومنذ بداية الموسم الحالي 21/20 حصل محمد صلاح على جائزة هدف الشهر 5 مرات على التوالي قبل أن يفوز بالجائزة للمرة السادسة، وجاءت على النحو الآتي: في سبتمبر ضد ليدز يونايتد، في أكتوبر ضد إيفرتون، في نوفمبر ضد أتلانتا، في ديسمبر ضد كريستال بالاس، في يناير ضد وست هام يونايتد.
يذكر أن صلاح يتصدر حاليا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، متفوقا على هاري كين لاعب توتنهام وبرونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد حيث سجل كل منهم 16 هدفا.