انتصارات جديدة متسارعة غرب تعز وقائد الجبهة يعلن أسماء المناطق المحررة اليوم

الإثنين 08 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تعز

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حققت قوات الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية ،اليوم الاثنين، انتصارات جديدة غرب محافظة تعز.

وفي التفاصيل شنت قوات الجيش اليوم، هجوما واسعا على مواقع مليشيات الحوثي ، وتمكنت من تحرير عدة مناطق في جبهة مقبنة غربي تعز.

وقال قائد جبهة مقبنة العقيد مفضل الحميري إن قوات الجيش شنت هجوما على مواقع المليشيات، في أكثر من اتجاه، وحررت مناطق ومواقع عدة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيات.

وبحسب العقيد الحميري تم تحرير منطقة القشعة بسوقها وجبالها، ومنطقة المطاحن، وتمكن الجيش من قطع الخط الذي يؤدي الى منطقة الكويحة.

كما تم تحرير تبتي المنطاح ، وجبل القاعدة، وتبة الشاهد الاستراتيجية، وقرية الكُبب ومفرق المطاحن، وفقا لإعلام اللواء 145 مشاه.

وامس قال قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل خلال زيارته للمناطق المحررة، أن العمليات العسكرية ستستمر في مختلف الجبهات حتى تحقيق كامل الأهداف المرسومة.

وخسرت المليشيات امس نحو 70 قتيلا من عناصرها ،في معارك اندلعت بعزلة اليمن مديرية مقبنة.

واستكملت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، السيطرة على كافة مناطق الريف الغربي لجبل حبشي غربي المدينة،امس، وتأمينها بشكل كامل، لتعلن تحرير مديرية جبل حبشي بالكامل، وانتقال المعارك إلى جبهة مقبنة، التي تشهد قتالا عنيفا.