عاجل: التحالف يعلن اعتراض صاروخين بالستيين حوثيين في سماء ”جيزان“ بعد ساعات من إطلاقه ”عملية عسكرية“ في صنعاء

الأحد 07 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد 7 مارس/آذار، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه جيزان جنوبي السعودية.

وفيما لم يذكر التحالف مزيدا من التفاصيل، أعلنت مليشيا الحوثي، أنها نفذت "عملية عسكرية واسعة" في العمق السعودي، بـ 14 طائرة مسيرة و8 صواريخ.

وفي وقت سابق اليوم، اعلن التحالف اعتراض وتدمير ما مجموعه 12طائرة بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وشن التحالف، اليوم، سلسلة غارات جوية على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تخضع لسيطرة المليشيا الانقلابية، ضمن "عملية نوعية" أطلقها ضد الحوثيين ردا على تصعيد هجماتهم على المملكة.

وقال التحالف العربي في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية، ان "العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدداً من المحافظات".

وشنت مقاتلات التحالف، ظهر اليوم الأحد، عدة غارات على مواقع تابعة للمليشيات الحوثية في معسكر الصيانة الواقع شمال صنعاء وغارتين على منطقة عطان جنوبي المدينة.

وشدد التحالف في بيانه ان "المدنيين والأعيان المدنية في السعودية خط أحمر"، مؤكدا "سنحاسب القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد في البيان أن العملية "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".