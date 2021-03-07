عاجل.. التحالف يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء ومحافظات اخرى عدن على صفيح ساخن والمكلا تنتفض.. مليشيات الانتقالي تقمع المتظاهرين الغاضبين بالرصاص الحي وحكومة معين تتفرج عاجل: تحرير وتأمين كافة المواقع غرب مديرية «جبل حبشي» والمعارك تنتقل الى «عزلة اليمن» .. آخر المستجدات من تعز انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء «المواقع المستهدفة» المهمة التي ذهب من أجلها بن مبارك الى قطر في أول زيارة لمسئول يمني رفيع وزير الدفاع التركي يوجه دعوة مهمة وقوية لليونان قد تعمل على تغير مسار العلاقات بين البلدين 10 فوائد مذهلة لهذا الزيت تتعلق باالقلب والكبد والمعدة التحالف العربي : يعلن تدمير 5 طائرات مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية في اتجاه المملكة ويكشف الأضرار بعد إنهيار صفوفها وهروب جماعي من مأرب والجوف المليشيات الحوثية تتجه لتجنيد طلاب المدارس والمعلمين وزجهم في جبهات القتال تخطيط لإنقلاب ثالث للمليشيات الحوثية في صنعاء والمنظمات الدولية تحذر
شهدت العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، فجر الأحد، اشتباكات مسلحة بين قوات مدعومة إماراتيا ومتظاهرين غاضبين على سوء الأوضاع المعيشية.
وذكرت مصادر محلية، أن مئات المتظاهرين أقدموا على إغلاق عدة طرق بمدينة خور مكسر في محافظة عدن، عبر الأحجار وإحراق الإطارات المطاطية،ليل السبت وفجر الاحد، احتجاجا على تردي الخدمات العامة .
وأضافت المصادر، أن تبادلا لإطلاق النار جرى بين مليشيات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، والمتظاهرين الغاضبين، بتقاطع مستشفى "الجمهورية" التعليمي بالمدينة، وفق الاناضول.
وبدأت الاشتباكات عقب إطلاق قوات "الحزام" النار في الهواء، ليرد المتظاهرون بالمثل، دون أن يسفر تبادل إطلاق النار عن أي إصابات، حسب ذات المصادر.
وتتحكم قوات "الحزام"، في الأوضاع الأمنية بعدن منذ طردها للقوات الحكومية في أغسطس/آب 2019.
ورغم عودة الحكومة إلى عدن في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020، تنفيذا لاتفاق الرياض، إلا أن قوات الانتقالي مازالت تسيطر على المحافظة ولم تشهد الأوضاع الخدمية والاجتماعية تحسنا.
*انتفاضة في المكلا
في السياق، شهدت مدينة المكلا جنوب شرقي البلاد، ليلة السبت/الأحد، احتجاجات على ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية وتردي الخدمات العامة.
وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لعشرات المحتجين بالمدينة، مطالبين بوقف انهيار العملة وتدهور الخدمات العامة، والعمل على خفض أسعار السلع.
ومؤخرا، استمر تدهور العملية المحلية فوصل سعر الدولار إلى قرابة 900 ريال، حيث حذر رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، من أن ذلك ينذر بمجاعة في البلاد.