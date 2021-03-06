الصين تعلن تفشي مرض جديد

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أكدت الصين اليوم السبت تفشي حمى الخنازير الإفريقية في إقليمي سيشوان وخبي الرئيسيين المنتجين للحوم الخنازير في البلاد.
وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان إن التفشي قضى على 38 خنزيرا في مزرعة بإقليم سيشوان، أكبر منتج للحوم الخنازير في الصين، وفي إقليم خبي تم رصد المرض في حافلة كانت تنقل خنازير بصورة غير مشروعة من إقليم آخر.
والصين أكبر منتج ومستهلك للحوم الخنازير في العالم. وقضى تفش لمرض حمى الخنازير الإفريقية على نحو نصف ثروة البلاد من الخنازير عام 2019.