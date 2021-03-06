قرارات أمريكية هامة وطال انتظارها تفرح قيادات المملكة وتغضب حكام طهران

السبت 06 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مدد سريان قانون الطوارئ الوطني حول العقوبات ضد إيران، الصادر في عام 1995 لمدة عام آخر. واشنطن – سبوتنيك.

وجاء في الوثيقة التي وقعها بايدن: "تصرفات وسياسة إيران، بما فيه نشر [السلاح] وتطوير صواريخ وأسلحة غيرها، وشبكة العدوان الإقليمي والحملة التي تشنها في هذا الاتجاه، دعم التنظيمات الإرهابية والأعمال الخبيثة للحرس الثوري الإسلامي وأتباعه – كل هذا يبقى تهديداً غير طبيعياً وطارئاً للأمن الوطني، السياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي".

وأضاف بايدن أنه لذلك اتخذ القرار بتمديد قانون الطوارئ الوطني الذي تم إصداره في 15 مارس/آذار عام 1995 في عهد الرئيس بيل كلينتون.

يشار إلى أن هذه الخطوة لم تصبح مفاجأة، حيث مدد جميع الرؤساء الأمريكيون العقوبات ضد إيران التي تم فرضها في عام 1995 في عهد بيل كلينتون، لكن الإدارات اللاحقة قامت بتعديلها