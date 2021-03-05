نائب رئيس مجلس النواب يدعو إلى إلغاء قرار زيادة اسعار المشتقات النفطية بعد ظهور رغد على العربية .. فيديو يثير ضجة... هل هذه حفيدة صدام حسين من داخل الجيم؟ فيديو قطر تفاجئ كل مواطنيها والوافدين بهذه الخطوة الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط محاولة اختطاف طائرة ركاب الحكومة ”الشرعية“ تبحث عن ”شريك حقيقي“ و”واشنطن“ تكشف عن الأهداف التي تسعى لها في اليمن والسعودية شابة جامعية تكشف كيف ربحت الأموال من يوتيوب رغم قلة عدد المشتركين انشقاقات تعصف بكبرى الأحزاب السياسية في تركيا.. وهذه تداعياتها أمريكا تبدأ بفك حصارها الاقتصادي على ايران وتفتح خزان الأموال المحتجزة لها بأحد الدول العربية تفاصيل انكسار دامٍ جديد للحوثيين بجبهات مأرب وحصاد نحو 100 عنصر ومسؤول عسكري يكشف حقيقة ”الضربة الخاطئة“ السعودية تصدر قرارا تغلق اثني عشر مسجدا في اربع مناطق
أثار مقطع مصور على تطبيق "تيك توك"، والذي قال ناشروه إنه لحفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، من داخل "الجيم"، ضجة كبرى.
وزعم ناشرو الفيديو أن الفتاة التي تمارس التمارين الرياضية داخل "الجيم" هي حرير ابنة رغد صدام حسين، بحسب صحيفة "نورت" العراقية.
وأحدث الفيدو الكثير من ردود الفعل بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبروا أنهم لم يعتادوا مشاهدتها داخل صالة الألعاب الرياضية.
لكن كشف بعض المستخدمين إلى أن مقطع الفيديو يعود لممثلة هندية هي كريتيكا ماليك.
وجاء في أحد التعليقات الموضحة حقيقة الفيديو: "حقين التيك توك شادين حيلهم تصاميم لذي على أساس انها حفيدة صدام طلعت ممثلة هندية ياكثر الهبد".
وتأتي الشائعة المتعلقة بابنة رغد صدام حسين، بعدما عرضت قناة "العربية" السعودية لقاء كشفت فيه من خلال 6 أجزاء عن العديد من الأسرار المتعلقة بحياتها ووالدها صدام حسين.
وخلال عرض لقاء "العربية"، طالت رغد صدام حسين شائعة متعلقة باعتزامها الترشح لانتخابات رئاسة الوزراء العراقية، والتي نفاها مصدر مقرب منها لوكالة "عمون" الأردنية.
وكانت حرير صدام حسين حفيدة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، طرحت مذكراتها بعنوان "حفيدة صدام"، الذي يتضمن خفايا وأسرار من حياة عائلتها.