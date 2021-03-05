السيسي يصدر قرارا رفيعا بعد وفاة أبرز قادة الجيش المصري

الجمعة 05 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 383

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بترقية رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الراحل اللواء كمال أحمد عامر إلى رتبة فريق فخري.

وقرر السيسي أيضا منح اللواء الراحل وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر.

وكان قد نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.

وتخرج اللواء كمال عامر عام 1962 من الكلية الحربية بسلاح المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية في أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة في الاستراتيجية العسكرية في يونيو 1984.

وحصل اللواء كمال عامر على درجة الدكتوراة في الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وله العديد من المؤلفات في التاريخ العسكري والأمن القومي المصري، وشغل جميع المناصب القيادية في سلاح المشاة، ثم قائدًا للقوات المصرية على عمليات الخليج الثانية ورئيسًا للأركان، وتولى بعد ذلك قيادة الجيش الثالث الميداني، ورئيسا لأركانه حتى عام 1994.

وتولى بعد ذلك إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ونائبا لها حتى 1997، ثم بعد ذلك شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظًا لمطروح، ومحافظا لأسوان.