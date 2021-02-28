مأرب برس ينشر سيرة ذاتية للقائد الجديد لقوات الأمن الخاصة بمأرب وأبرز المناصب التي تقلدها

الأحد 28 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أصدر وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان ،قرارا بتعيين العميد الركن سليم السياغي مساعدا لمدير شرطة أمن محافظة مأرب ،قائدا لفرع القوات الخاصة.

وينشر مأرب برس سيرة ذاتية عن القائد الجديد لقوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم عبدالله السياغي المُعيّن خلفاً للشهيد البطل العميد عبدالغني شعلان ..

-العميد سليم عبدالله أحمد السياغي

- تخرج من كلية الشرطة صنعاء الدفعة 32 في العام 1999م وكان على الأول على الدفعه بتقدير عام ممتاز .

- حاصل على الماجستير من أكاديمية الشرطة بتقدير عام ممتاز.

- عمل في مدرسة أفراد الشرطة قائد الكتيبه الأولى.

- في العام 2011 تم تعييينه قائد جناح الفروسية بكلية الشرطة صنعاء.

- في العام 2013 تم تعييينه قائد منطقة السبعين الأمنية بأمانة العاصمة.

- في العام 2015 انضم إلى صفوف المقاتلين ضد مليشيا الحوثي في جبهة نهم وأصيب في معارك فرضة نهم.

- في العام 2016 تم تعيينه مدير القوى البشرية في أمن محافظة مارب.

- في العام2018 تم تعيينه مدير أمن محافظة الجوف.

- في العام 2020 تم تعيينه مدير أمن محافظة صنعاء.

- شكل من أمن صنعاء لواء عسكري وقاتل في جبهة ماس وتعرض لإصابة بطلق ناري في الصدر وعاد للقتال فور تماثله للشفاء.

- في العام 2021 تم تعيينه قائدا لقوات الأمن الخاص محافظة مأرب.