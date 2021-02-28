حكم حوثي بإعدام نجل شقيق الرئيس السابق «صـالح»

الأحد 28 فبراير-شباط 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدرت محكمة تابعة لمليشيات الحوثي في صنعاء، اليوم السبت حكما قضى بإعدام نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح وستة آخرين بتهمة ما اسمته إفشاء أسرار من أسرار الدفاع عن البلاد.

وذكرت وكالة سبأ الحوثية بأن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الخاضعة للسيطرة المليشيات الحوثية في صنعاء أصدرت حكمها في القضية المتهم فيها كل من وكيل جهاز الأمن القومي السابق العميد عمار محمد عبدالله صالح نجل الرئيس السابق"صالح "و 6 آخرين هم :عادل محمد يحيى يحيى يعيش وخالد أحمد صالح فرج وعدنان حميد علي فرج ومحمد عبد الوهاب محمد سعيد الذيفاني ومحمد عوض محمد يحيى يعيش ومحمد مرشد دريب الحباري بالإعدام تعزيزا، بالتهم المنسوبة لهم في قرار الاتهام، بإفشاء أسرار عسكرية، وإعانة ما اسمته "العدوان"

كما قضت المحكمة الحوثية بـ"مصادرة كافة ممتلكات، العميد، عمار صالح، الوكيل السابق لجهاز الأمن القومي (مخابرات)، باعتباره متهما فارا من وجه العدالة، وتوريدها إلى خزينة الدولة بصنعاء، ومصادرة المضبوطات الخاصة ببقية المتهمين القابعين خلف قفص الاتهام.