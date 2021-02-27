السعودية.. القبض على صاحب فيديو التحرش بالشرقية تعرف على الرسائل السرية التي اخفتها ألمانيا بخصوص هتلر ونشرتها مؤخرا حليمة بولند تثير الجدل بزي غريب فتح باب التساؤلات عاجل .. الحوثيون يستهدفون الرياض بصاروخ باليستي لقاح فيروس كورونا: هل سيكون كافيا لجميع سكان العالم؟ البنتاغون يكشف كواليس أول ضربة عسكرية في عهد بايدن مصرع 350 حوثياً في جبهات مأرب خلال الـ30 ساعة الماضية ليست شبوة.. أكبر محافظات الجنوب تجهز قافلة لدعم مأرب ”طارق صالح“ يعلن استعداده للاتفاق مع اي مكون سياسي ويؤكد: ”مهما كانت خلافاتنا نحن نكبر على الخلافات الصغيرة“ بعد مغامرة لـ”جس النبض“.. الحوثيون يتعرضون لانتكاسة وخسارة كبيرة في المعقل الرئيسي لزعيم الجماعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، قبل قليل اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه العاصمة الرياض.
وقال التحالف إن "ميليشيا الحوثي حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية في السعودية".
وأكد التحالف أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
وتسببت الصواريخ التي أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، بمقتل "112 مدنيًا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات"، وفق إحصاء سابق ذكره المالكي.
ودأبت مليشيات الحوثي منذ بدء الحرب في 26 مارس/آذار 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، وغالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.