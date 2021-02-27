عاجل .. الحوثيون يستهدفون الرياض بصاروخ باليستي

السبت 27 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، قبل قليل اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه العاصمة الرياض.

وقال التحالف إن "ميليشيا الحوثي حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية في السعودية".

وأكد التحالف أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وتسببت الصواريخ التي أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، بمقتل "112 مدنيًا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات"، وفق إحصاء سابق ذكره المالكي.

ودأبت مليشيات الحوثي منذ بدء الحرب في 26 مارس/آذار 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، وغالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.