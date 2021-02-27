مسئول عسكري يلخص ما حدث خلال 20 يوما من القتال العنيف مع الحوثيين ووضع قوات الشرعية

السبت 27 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد مسئول عسكري رفيع في الجيش الوطني، كسر كل هجمات الحوثيين التي تصاعدت خلال العشرين يوما الماضية في جبهات مشتعلة ابرزها في مأرب والجوف.

وقال رئيس هيئة العمليات اللواء الركن ناصر الذيباني، أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية كسروا كل الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خلال العشرين يوماً الماضية في مختلف جبهات المناطق العسكرية السادسة والثالثة والسابعة، وأيضاً في جبهات الرابعة والخامسة.

وأضاف اللواء الذيباني، في تسجيل مصور للمركز الإعلامي للجيش أن المعركة مع العدو الحوثي تمضي وفق الخطة المرسومة من قبل وزارة الدفاع والقيادة العليا للقوات المسلحة، مضيفا أن العدو منهار وأن النصر سيكون حليف الشعب اليمني الجمهوري وقواته المسلحة.

وقال إن أبطال القوات المسلحة وشرفاء اليمن يقاتلون من أجل تحرير السكان في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة المليشيا الإيرانية، ومن أجل إعادة الحياة إليهم وإعادة الأمن والاستقرار والديمقراطية والُلحمة اليمنية والوطنية، ومن أجل إزالة الفوارق التي صنعتها المليشيا داخل المجتمع اليمني.

ودعا الذيباني، الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية بأن لا يدفعوا بأبنائهم إلى الهلاك ولا ينجروا إلى معارك المليشيا غير محسوبة العواقب والتي لا يهما الخسائر البشرية في صفوف أبناء القبائل.

وتابع : لا تنخدعوا بالدعاية الحوثية ولا تخضعوا لأساليب الإكراه والاجبار الذي يمارس عليكم من قبل قوى التمرد، فالمجاميع التي دفعت بها خلال الأيام الماضية قتل نصفها فيما سقط الكثير منهم بين أسير وجريح، مشيراً إلى أن قوات الجيش والمقاومة ستقوم بمطاردة بقية الفلول الهاربة وستكون النتائج واضحة وجلية أمام الجميع بدءاً من جبهات القتال شرق حزم الجوف مروراً بجبهات القتال شمال وغرب مارب وصولاً إلى جبهات جبل مراد وجبهات الساحل الغربي.

وقال اللواء الذيباني في ختام حديثه: “سيتم القضاء على كل من تسول له نفسه أن يشم هواء محافظة مأرب، من أذناب وأدوات إيران الإرهابية”.