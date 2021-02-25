بماذا أصيب ولي العهد السعودي حتى خضع لعملية جراحية وماهي أدول دول الخليج تهنئة له بالسلامة ؟

الخميس 25 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تلقت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، التهنئة من أول دولة خليجية على نجاح العملية الجراحية التي خضع لها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الأربعاء.

وأرسل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يهنئه فيها على نجاح العملية الجراحية التي أجراها، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي برقية التهنئة، سأل أمير الكويت الله تعالى أن يديم على الأمير محمد بن سلمان موفور الصحة والعافية.

وتلقى ولي العهد السعودي كذلك برقتي تهنئة من ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على نجاح عملية الجراحية، داعين الله أن يديم عليه وافر الصحة والعافية.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قالت أمس الأربعاء إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل في المملكة.

ونشرت الوكالة فيديو على "تويتر"، وكتبت فوقه: "سمو ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض".

وأوضحت الوكالة في بيانها أنه "أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح يوم الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية بالنجاح، وغادر المستشفى".

وهنأ سعوديون على مواقع التواصل ولي العهد بنجاح العملية، معربين عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل".