غارة للتحالف تصطاد قياديين حوثيين من العيار الثقيل.. تعرف عليهما

الأربعاء 24 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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قتل اثنين من القيادات الحوثية البارزة، في غارة للتحالف العربي في جبهة صراوح الكسارة غرب مأرب،خلال الساعات الماضية.

وافادت مصادر مأرب برس بمصرع القيادي الحوثي المدعو محمد شرف الدين الذي يحمل رتبة عميد ومعين في منصب وكيل نيابة القضاء العسكري التابع للحوثيين.

كما ‌لقي عمار ربيع المطري (يحمل رتبة لواء) وهو قائد اللواء العاشر صاعقة واحد مشرفي المليشيات في الجوف⁩ ومأرب، مصرعه.