غارة للتحالف تصطاد قياديين حوثيين من العيار الثقيل.. تعرف عليهما

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قتل اثنين من القيادات الحوثية البارزة، في غارة للتحالف العربي في جبهة صراوح الكسارة غرب مأرب،خلال الساعات الماضية.
وافادت مصادر مأرب برس بمصرع القيادي الحوثي المدعو محمد شرف الدين الذي يحمل رتبة عميد ومعين في منصب وكيل نيابة القضاء العسكري التابع للحوثيين.
كما لقي عمار ربيع المطري (يحمل رتبة لواء) وهو قائد اللواء العاشر صاعقة واحد مشرفي المليشيات في الجوف ومأرب، مصرعه.