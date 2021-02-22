نسق واحد للقضاء على المشروع الحوثي..رئيس الأركان «بن عـزيز» يستقبل قائد وفد القوات المشتركة المرابطة في الساحل والأخير يعلن:مستعدون لنثبت القول بـ العمل الجيش يعلن فشل الحوثيين بمأرب وتحقيق انتصارات هامة السعودية.. صدور أمر سامي بحسم عودة الدراسة في مدارس المملكة قلق تركي ومخاوف خليجية .. بعد انفجار الوضع عسكريا في أحد العواصم العربية معركة مأرب معركة المصير.. شوكة الميزان في مآلات الحرب اليمنية ملكة الإحساس والغناء تتغزل في إسرائيل وتل ابيب ترد رسميا عليها بالمدح والثناء وزير الخارجية الإيراني يتطاول على السعودية ويعلن عجز المملكة عسكريا ويتوعد بملفات إقليمية دراسة حديثة تثير رعب النساء الحوامل في العالم غضب واسع في صفوف السعوديات بسبب وظيفة للرجال فقط محاكمة رياضي شهير بتهم صور اباحية
أعلن وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن صدور الأمر السامي باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي.
وقال آل الشيخ عبر حسابه بتويتر : ” حرصاً من القيادة -حفظها الله-على سلامة منسوبي التعليم في ظل استمرار جائحة كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة.