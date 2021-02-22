السعودية.. صدور أمر سامي بحسم عودة الدراسة في مدارس المملكة

الإثنين 22 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن صدور الأمر السامي باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي.

وقال آل الشيخ عبر حسابه بتويتر : ” حرصاً من القيادة -حفظها الله-على سلامة منسوبي التعليم في ظل استمرار جائحة كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة.