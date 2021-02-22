الجيش الوطني لأول مرة يكشف تفاصيل إعتقال خلية تجسس حوثية جديدة في مأرب

الإثنين 22 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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عرضت شرطة محافظة مأرب أدلة قالت إنها لخلية تجسس حوثية وقودها النساء والأطفال لتنفيذ أعمال إرهابية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

واتهمت شرطة مأرب في مؤتمر صحافي أمس زعيم الجماعة بتأسيس جهاز سري يستقطب النساء لقتل المدنيين والطواقم الطبية، وقالت إن ذلك يتطابق مع بصمة الأعمال الإرهابية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أفاد مدير شرطة مأرب العميد يحيى حُميد بأن جهاز الاستقطاب الحوثي «ينشط في كثير من الأحيان تحت لافتة منظمات إغاثية ومدنية، ويقوم باستقطاب واستدراج النساء من الأسر الفقيرة وتجنيدهن أمنياً وتدريبهن».

وفي حين أكد غريفيث أن أطفال اليمن يستحقون العيش بسلام وأمان، شدد على أن «الهجمات على المدنيين انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ويجب التحقيق فيها، ومحاسبة مرتكبيها».

من ناحية ثانية، أكدت مصادر محلية في صنعاء أن الميليشيات ابتكرت طريقة لابتزاز السكان وكسب الأموال بطريقة غير مشروعة لتمويل مجهودها الحربي، من خلال فرض رسوم مضاعفة للسماح ببناء المنازل.

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات تواصل منذ أكثر من 10 أيام منع السكان بصنعاء ومدن تحت سيطرتها من أي أعمال بناء أو ترميم إلا بعد دفع مبالغ مالية «غير قانونية»