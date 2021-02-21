الكشف عن ”جهاز سري“ يتبع ”عبدالملك الحوثي“ شخصياً مهمته استدراج النساء وتوريطهن بـ”فضائح أخلاقيه“.. تفاصيل مُخجلة وأدلة

الأحد 21 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشفت شرطة مأرب، الأحد 21 فبراير/شباط، عن جانب من الأدلة الموثقة عن تجنيد مليشيا الحوثي الإرهابية، نساء وأطفال في مناطق سيطرتها عبر جهاز متخصص، لتنفيذ أعمال إرهابية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير عام شرطة مأرب العميد يحيى حُميد.



وقال العميد حميد، إن" تحقيقات الأجهزة الأمنية مع عدد من الخلايا التابعة لمليشيا الحوثي الارهابية التي تم ضبطها، كشفت أن جهازاً سرياً خاصاً تابع لزعيم الحوثيين يقوم باستقطاب واستدراج النساء من الأسر الفقيرة وتجنيدهن أمنياً وتدريبهن على تنفيذ أعمال إرهابية وجمع المعلومات عن المستهدفين، ثم إرسالهن لتنفيذ المهام في مناطق الشرعية ومحافظة مأرب خاصة.



وأوضح أن "المليشيات تجند النساء بعد توريطهن بمستمسكات غير أخلاقية ضاغطة عليهن لضمان عدم تراجعهن والفرار من قبضتهم وتنفيذ الأعمال الإرهابية المطلوبة منهن"، لافتا إلى أن ذلك الجهاز "ينشط في كثير من الاحيان تحت لافتة منظمات إغاثية ومدنية".



وأضاف حُميد أن "هذه المنهجية والأساليب هي منهجية إيرانية تطبقها مليشيا الحوثي باليمن بذات المستوى وبإشراف خبرات إيرانية ومن حزب الله اللبناني".



واستعرض بالفيديو نموذجاً لاعترافات إحدى العناصر التي تم إرسالها الى محافظة مأرب من قبل قيادة المليشيا بعد تدريبها وتمويلها بالأموال والعبوات الناسفة، والأعمال الارهابية التي كلفت بتنفيذها.

وأكدت أنها كلفت بزرع العبوات الناسفة لتفجير الصالة الرياضية بمدينة مأرب التي يسكنها مئات الجرحى من منتسبي الجيش الوطني والمقاومة، وزرع العبوات في سيارات الإسعاف والطواقم الطبية وسيارات مواطنين مدنيين وعسكريين.



وقال مدير شرطة مأرب إن "المليشيا تسيء الى أخلاق وقيم اليمنيين بزج النساء في أعمال خبيثة وإرهابية لا يقبلها أي يمني أو عربي".



ولفت إلى أن هذه الأدلة والفيديو الذي تم عرضه يؤكد زيف وكذب الادعاء الذي تحاول هذه المليشيا ترويجه عن محافظة مأرب بتسليم نساء لجهة أجنبية، واستثارة مشاعر اليمنيين بمسميات العرض والشرف لتجنيدهم في معركتها لغزو المحافظة.



كما اعتبر أن ذلك إجراء استباقي من هذه المليشيا لتغطية فضيحتها وانكشاف أمرها في تجنيد النساء وإرسالها لتنفيذ أعمال إرهابية التي تستهدف المدنيين الآمنين في محافظة مأرب التي تكتظ بالنازحين والمهجرين من قبل هذه المليشيا من مختلف محافظات الجمهورية.

ودعا العميد حُميد، مليشيا الحوثي إلى الكف عن انتهاك أعراض ونساء اليمن بهذه الاساليب الدخيلة على اليمنيين وقيمهم الشماء، منوها بنهج هذه المليشيا في استهداف المدنيين و النازحين بعد ان شردتهم وبشكل متكرر بالصواريخ الباليستية والطائرات الإيرانية المسيّرة.



وأشاد باليقظة الأمنية العالية والجاهزية لدى منتسبي الأجهزة الأمنية بالمحافظة، مؤكداً أن الأمن سيضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار أو يسعى إلى إقلاق السكينة العامة بالمحافظة.. معرباً عن تقديره العالي للتعاون البنّاء من قبل المواطنين مع الأجهزة الأمنية.

وكانت شرطة مأرب، قد أعلنت مطلع فبراير الجاري، على عدد من العناصر المرتبطة بقيادات مليشيا الحوثي الارهابية في صنعاء كانت تخطط لتنفيذ أعمال تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.