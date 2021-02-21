وكالة روسية تكشف عورة الانتصارات الحوثية الوهمية بـ«مـأرب»

الأحد 21 فبراير-شباط 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أفادت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم السبت بأن قوة الجيش الوطني نفذت هجمات مضادة استمرت ساعات تمكنت من خلالها من استعادة عدد من المواقع من قبضة ميليشيات الحوثي الإرهابية شمال غرب مأرب.

ونقلت الوكالة عن مصدر ميداني قولة على ان قوات الشرعية استعادة في عملية هجومية ناجحة ثلاثة مواقع في جبهة الكسارة غرب مأرب.

المصادر ذاتها اكدت ايضاً بان قوات الشرعية افشلت ثلاث محاولات تقدم للمليشيات الحوثية الإرهابية.