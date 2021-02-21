آخر الاخبار

ما حقيقة وفاة اديب اليمن الدكتور «عبد العزيز المقالح»؟ وكالة روسية تكشف عورة الانتصارات الحوثية الوهمية بـ«مـأرب» فندق شهير بناه ترامب خلال عامين شاهد كيف ينهار في ثواني تحرك حكومي جديد لدعم جبهات «مـأرب» واللواء العرادة يروي آخر التطورات العسكرية ما الرسالة التي يحملها عدم اتصال بايدن بأي زعيم عربي؟ تقرير حقوقي يتحدث عن جرائم جنسية ارتكبها مشرفين حوثيين بحق 71 أمرأة وانتهاكات أخرى إنجاز عسكري جديد لقوات الشرعية في جبهتي المخدرة والكسارة غربي مأرب وسيم يوسف يقود هجوما حادا على مشايخ الكويت ويتجاوز حدود الاخلاق والدين عروس تطلب من الضيوف التبرع بالمال في حفل زفافها واتساب يتحدى ويحدث سياسة الخصوصية

وكالة روسية تكشف عورة الانتصارات الحوثية الوهمية بـ«مـأرب»

الأحد 21 فبراير-شباط 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 1147
 

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم السبت بأن قوة الجيش الوطني نفذت هجمات مضادة استمرت ساعات تمكنت من خلالها من استعادة عدد من المواقع من قبضة ميليشيات الحوثي الإرهابية شمال غرب مأرب. 

 

ونقلت الوكالة عن مصدر ميداني قولة على ان قوات الشرعية استعادة في عملية هجومية ناجحة ثلاثة مواقع في جبهة الكسارة غرب مأرب. 

 

المصادر ذاتها اكدت ايضاً بان قوات الشرعية افشلت ثلاث محاولات تقدم للمليشيات الحوثية الإرهابية. 

  
إقراء أيضاً
ما حقيقة وفاة اديب اليمن الدكتور «عبد العزيز المقالح»؟
تحرك حكومي جديد لدعم جبهات «مـأرب» واللواء العرادة يروي آخر التطورات العسكرية
تقرير حقوقي يتحدث عن جرائم جنسية ارتكبها مشرفين حوثيين بحق 71 أمرأة وانتهاكات أخ
إنجاز عسكري جديد لقوات الشرعية في جبهتي المخدرة والكسارة غربي مأرب
إعلان للخارجية الأمريكية بخصوص وقف الحرب في اليمن ونتائج مباحثات دولية مكثفة
الحكومة تقر مصفوفة باحتياجات مأرب العسكرية والاغاثية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس