وكالة روسية تكشف عورة الانتصارات الحوثية الوهمية بـ«مـأرب»

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أفادت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم السبت بأن قوة الجيش الوطني نفذت هجمات مضادة استمرت ساعات تمكنت من خلالها من استعادة عدد من المواقع من قبضة ميليشيات الحوثي الإرهابية شمال غرب مأرب.
ونقلت الوكالة عن مصدر ميداني قولة على ان قوات الشرعية استعادة في عملية هجومية ناجحة ثلاثة مواقع في جبهة الكسارة غرب مأرب.
المصادر ذاتها اكدت ايضاً بان قوات الشرعية افشلت ثلاث محاولات تقدم للمليشيات الحوثية الإرهابية.