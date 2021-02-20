تحرك حكومي جديد لدعم جبهات «مـأرب» واللواء العرادة يروي آخر التطورات العسكرية

السبت 20 فبراير-شباط 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اقرت اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء في اجتماعها اليوم السبت بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، مصفوفة احتياجات محافظة مأرب في الجوانب العسكرية والاغاثة الإنسانية والدعم الطبي والاجتماعي والشعبي.

واجرت اللجنة نقاشا مستفيضا على المصفوفة التي تضمنت الإجراءات الحكومية لدعم محافظة مأرب ، وما شملته من اليات وجهات التنفيذ والمدة الزمنية المحددة للتنفيذ.

واقر الاجتماع المصفوفة بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها والرفع بها الى رئيس الوزراء لاعتمادها والتوجيه للعمل بما جاء فيها.

وأجرت اللجنة خلال الاجتماع اتصالاً هاتفياً بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اطلعت من خلاله على اخر التطورات والمستجدات العسكرية في جبهة مأرب، حيث أكد على أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وبالتفاف من الشعب اليمني وإسناد تحالف دعم الشرعية، يسجلون ملاحم بطولية في الدفاع عن مأرب وكسر زحوفات مليشيات الحوثي الإرهابية.

وجددت اللجنة الوزارية التأكيد على أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية والحكومة تولي مأرب اهتماماً خاصاً مشيرة إلى التوجيهات الرئاسية والحكومية العاجلة لدعم جبهات مأرب وبقية الجبهات ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الشباب والرياضة نايف البكري والمالية سالم بن بريك والنقل عبدالسلام حميد، والاوقاف والارشاد محمد شبيبه و الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح و الشؤون الإجتماعية والعمل محمد الزعوري وامين عام مجلس الوزراء مطيع احمد دماج، ووكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الرقابة المالية المحلية عوض مشبح.