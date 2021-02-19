اتفاق بين 4 دول كبرى بشأن إنهاء الحرب في اليمن

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شدد وزراء خارجية بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وأمريكا، على الحاجة الملحة إلى إنهاء الحرب في اليمن.
وجدد الوزراء، خلال اجتماع لهم في باريس امس، تأكيد التزامهم الثابت بأمن شركائهم الإقليميين، مؤكدين العمل من أجل تخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج.
واتفق الوزراء على العمل معا بشكل وثيق لدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، لإنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء الهجوم الحوثي الأخير على مأرب، والضربات التي استهدفت السعودية، داعين الحوثيين وجميع الأطراف المعنية إلى الانخراط بشكل بنّاء في العملية السياسية.
كما بحث وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع نظيرهم الأمريكي إمكانية إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران.
وأعلنت بريطانيا أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة عبروا عن قلقهم من تحركات إيران الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب.