انتصارات ومعارك عنيفة في الضالع.. الشرعية تربك حسابات الحوثيين وتفتح معهم جبهات قتال جديدة

الجمعة 19 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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فتحت الشرعية جبهات قتال جديدة جنوبي اليمن بهدف تخفيف الضغط على مأرب( شرق) وخاضت قواتها معارك عنفية مع مليشيات الحوثي.

وفي التفاصيل افاد مصدر ميداني لموقع مأرب برس أن معارك عنيفة اندلعت خلال الساعات الماضية في جبهات مريس الضالع، في وقت اعلن الجيش عن تقدم في مواقع استراتيجية.

وسقطت تبة العلم من يد الحوثيين واستطاعت قوات الشرعية السيطرة عليها (تقع في مريس بالضالع)،بحسب المصدر.

وفي جنوب العود بين الضالع وإب تصدت القوات المشتركة في ساعة مبكرة اليوم الجمعة لهجوم شنته المليشيات الحوثية في باب غلق.

وقالت مصادر محلية ان معركة استمرت لأكثر من ساعة ونصف استخدمت فيها جميع انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وتكبدت المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الارواح والعتاد بعد ان تمكنت طلائع من القوات المشتركة من التقدم وكسر الهجوم.

وسيطرت القوات على اهم موقعين كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية شمال حبيل العبدي وتم تطهير حبيل العبدي بالكامل لتصبح عدد من مواقع المليشيات الحوثية في هجار وبيت الشرجي في مرمى نيران القوات المشتركة.

ويوم امس قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بأن رئيس الوزراء معين عبد الملك، عقد بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، اجتماعا بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة، وعدد من قادة المحاور والألوية.

وأضافت الوكالة، أنه تم خلال الاجتماع، "مناقشة أوضاع الجبهات القتالية مع مليشيا الحوثي في إطار المنطقة العسكرية الرابعة واحتياجاتها".

واشارت الى ان الاجتماع بحث تلك الاحتياجات والمقترحات لتوفيرها للمضي قدما في استكمال معركة تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة مليشيات الحوثي وخاصة في جبهات الضالع ولحج وتعز".