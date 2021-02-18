معلومات وتقارير غير متوقعة ...4 أطعمة بسيطة ومتوفرة تغنيك عن مستشفى السرطان رغد تفجر مفاجئة من العيار الثقيل وتكشف أسرار تذاع لأول مرة عن غزو صدام حسين للكويت تقاريرإعلامية مهمة وقوية تكشف تورط الأمم المتحدة في تهريب قيادات للمليشيات الحوثية تفاصيل تنديد وإجماع عربي من تصعيد المليشيات الحوثية في مأرب وتحذيرات من انهيار ،90 مخيماً للنازحين ودعوة لمجلس الأمن الدولي بتدخل عاجل أجتماع عاجل للحكومة الشرعية في مأرب وقرارات جريئة وجديدة طال انتظارها عبداللطيف الزياني يكشف تفاصيل تأخير رد قطر على دعوة البحرين لعقد مباحثات ثنائية السعودية تدخل على خط أزمة سد النهضة وتصريحات نارية قد تغير مسار المفاوضات وإنهاء الصراع قرار حوثي جديد يُفجر الغضب في أوساط مُلاّك العقارات والشقق السكنية في «صنعاء» توجيه حكومي بشأن معركة «مـأرب»والمقدشي والعرادة يقدمان إحاطتهما تفاصيل عملية ناجحة للجيش استهدفت الحوثيين في 4 مناطق بـ «مأرب»
كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، أسراراً تذاع لأول مرة عن غزو بلادها للكويت، وما هو موقفها الحقيقي ومتى عرفت بعملية الغزو. قالت رغد صدام حسين، في سلسلة لقاءاتها مع قناة "العربية"، إن غزو الكويت كان احتلالًا ولا تستطيع تجميل هذه الكلمة، قائلة: "نعم احتللنا الكويت".
وأضافت: "كانت عائلاتهم وعائلتنا جزءًا واحدًا... لذا كانت مرحلة صعبة أخطأنا في حقهم وأخطأوا في حقنا"؛ وتابعت "هذا الاحتلال أفقدنا شهداء بأعداد كثيرة جدًا".
وكشفت رغد صدام حسين، عن اتجاه والدها لحياة التقشف بعد معاناة الشعب عقب حرب الكويت، مشيرة إلى أن والدها اختار أن يعيش نفس المعاناة التي يعيشها المواطن العراقى من معاناة وحياة صعبة.
الجدير بالذكر، أن الغزو العراقي للكويت، وقع في الثاني من أغسطس/ آب عام 1990 وانتهى في السادس من مارس/آذار 1991 بتدخل من تحالف دولي، بعدما لفت الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، الأنظار إلى نيته العدائية تجاه الكويت خلال جلسة استثنائية للجامعة العربية في بغداد 28 مايو/ أيار 1990، حيث فاجأ الجميع باتهامه للكويت "بسرقة النفط العراقي