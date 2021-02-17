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مستجدات مأرب.. الجيش الوطني في جبهة الكسارة يعلن السيطرة الكاملة واستعادة مواقع مهمة

الأربعاء 17 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أعلن الجيش الوطني، في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، استكمال السيطرة على مناطق في جبهة الكسارة شمال غرب مأرب بعد استعادة مواقع مهمة من قبضة الحوثيين.

وقال إنه نفذ خلال الساعات القليلة الماضية عمليات عسكرية نوعية وكمائن محكمة، أسفرت عن مقتل عشرات العناصر من الحوثيين، في جبهات متفرقة شمالي وغرب مأرب.

وبحسب موقع الجيش فإن قوات الجيش الوطني والمقاومة استكملت السيطرة على مواقع مهمة شمالي غرب محافظة مأرب، إثر معارك ضارية خاضتها مع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

ونقل عن مصدر ميداني قوله: إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استكملت السيطرة على مواقع ملبودة في جبهة الكسارة شمالي غرب مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية.

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