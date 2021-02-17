الحوثي قلق على حقوق الإنسان في أمريكا ويتحدث عن إعتقال طلاب يمنيين أول دولة تصدر جواز سفر كورونا مستجدات مأرب.. الجيش الوطني في جبهة الكسارة يعلن السيطرة الكاملة واستعادة مواقع مهمة تطورات غير مسبوقة وخطيرة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحد يعلن عن زيارة مفاجئة للقاء السراج حسن يوسف يخرج عن صمتة ويكشف سبب غيابه عن التمثيل 7 أعراض فيك تشير إلى أن الكبد في خطر تغير مفاجئ في سير المعارك في مأرب والأمم المتحدة تشعر بالقلق وتدعو لوقف الحرب فوراً التحالف يعلن عن تدمير مسيرة للمليشيات الحو ثية في سماء خميس مشيط وإدنات أممية الملك سلمان يتلقى رسالة خطية فورية وعاجلة من أمير الكويت الجيش الوطني يعلن عن صيد ثمين وكمين محكم للمليشيات الحوثية واستعادة مواقع جديدة غرب مأرب
أعلن الجيش الوطني، في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، استكمال السيطرة على مناطق في جبهة الكسارة شمال غرب مأرب بعد استعادة مواقع مهمة من قبضة الحوثيين.
وقال إنه نفذ خلال الساعات القليلة الماضية عمليات عسكرية نوعية وكمائن محكمة، أسفرت عن مقتل عشرات العناصر من الحوثيين، في جبهات متفرقة شمالي وغرب مأرب.
وبحسب موقع الجيش فإن قوات الجيش الوطني والمقاومة استكملت السيطرة على مواقع مهمة شمالي غرب محافظة مأرب، إثر معارك ضارية خاضتها مع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.
ونقل عن مصدر ميداني قوله: إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استكملت السيطرة على مواقع ملبودة في جبهة الكسارة شمالي غرب مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية.