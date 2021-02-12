بايرن ميونخ يشارك برشلونة في تحقيق انجاز تاريخي غير مسبوق

الجمعة 12 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دخل بايرن ميونخ الألماني، شريكا لإنجاز برشلونة التاريخي، وذلك بدخوله قائمة الفرق التي حققت السداسية في تاريخ كرة القدم العالمية، وبذلك حقق البايرن ذات الإنجاز الذي سبقه له فريق برشلونة الأسطوري بقيادة المدرب بيب جوارديولا عام 2009.

وبفوز بايرن على تيجريس المكسيكي في نهائي كأس العالم للأندية، نجح البافاري في حصد كل الألقاب المحلية والأوروبية الخاصة بموسم 2020.

وتعقد صحيفة "ماركا" الإسبانية، مقارنة بين إحصائيات سداسية برشلونة وبايرن، لتحديد الفريق الأفضل:

تقارب في الدوري

فاز الفريقان بلقب الدوري دون مشاكل كبيرة، حيث حصد برشلونة 87 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

أما بايرن ميونخ فحصد 82 نقطة، متفوقًا بـ13 نقطة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

وفاز برشلونة في 27 مباراة، وتعادل في ستة وخسر 5 مرات، وسجل 105 أهداف وتلقى 34 هدفًا.

أما بايرن كان في المركز السابع بالدوري الألماني عقب مرور 14 جولة من الموسم الماضي، مما أدى إلى إقالة نيكو كوفاتش، لكن البافاري فاز في 19 من آخر 20 مباراة بالبوندسليجا المكون من 18 فريقًا فقط.

تفوق بافاري في الكأس

فاز برشلونة في سبع مباريات وتعادل مرتين، وسجل 15 هدفًا وتلقى ثمانية أهداف.

فاز البافاري بالمباريات الست في الكأس، حيث أقيمت كل الأدوار من مباراة واحدة، وأحرزوا 16 هدفًا، بينما تلقت شباكهم 8 أهداف.

دوري أبطال أوروبا

المثير في تتويج فريق برشلونة التاريخي بدوري الأبطال، أنه حصل على المركز الثالث في الموسم السابق، وبالتالي خاض الجولة التأهيلية للبطولة، وفاز بعد أن تجاوز ويسلا كراكوف 4-1 في مجموع المباراتين.

وفاز برشلونة بأول 5 مباريات وخسر واحدة في دور المجموعات، لكنه لم يفز أبدًا بالذهاب والإياب في أي دور حتى المباراة النهائية.

على الجانب الآخر، فاز بايرن بجميع مبارياته الـ11 في البطولة، ولم يفز بفارق هدف فقط إلا في المباراة النهائية ضد باريس سان جيرمان، مع ملاحظة أن دوري الابطال في نسخته الأخيرة أقيمت أدواره النهائية بنظام التجمع من مباراة واحدة، وذلك بسبب جائحة كورونا.

السوبر المحلي

فاز بايرن على دورتموند بنتيجة 3-2، بينما تفوق برشلونة على أتلتيك بلباو بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

السوبر الأوروبي

احتاج الفريقان إلى وقت إضافي للفوز على بطل الدوري الأوروبي، حيث سجل بيدرو رودريجيز الهدف الوحيد لبرشلونة في مرمى شاختار دونيتسك، فيما أحرز خافي مارتينيز هدف فوز البافاري بنتيجة 2-1 على إشبيلية.

كأس العالم للأندية

كان هناك جدل حول هدف بنجامين بافارد في الفوز بهدف دون رد على تيجريس، لكن برشلونة احتاج لوقت إضافي من أجل الفوز على إستوديانتس، عندما سجل ليونيل ميسي هدف فوز البارسا بنتيجة 2-1.

الأرقام الإجمالية

أنهى برشلونة بقيادة جوارديولا الموسم بـ46 انتصارًا، و13 تعادلًا، و6 هزائم، وأحرز 163 هدفًا، واستقبل 59 هدفًا.

بينما حقق بايرن، الذي لعب 10 مباريات أقل من برشلونة، 47 انتصارًا و4 تعادلات و4 هزائم و167 هدفًا واستقبل 51 هدفًا.

بالنظر إلى معدل أهداف بايرن وبرشلونة للمباراة الواحدة، فإن البافاري سجل أهدافًا أكثر، بينما اهتزت شباك برشلونة بشكل أقل.