اعتماد مشروع قرار جديد بشأن اليمن.. انسحاب كامل للقوات الأجنبية واحالة الوضع الى الجنائية الدولية

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اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يدعو لانسحاب جميع القوات الأجنبية من اليمن لتسهيل الحوار السياسي بين أطراف النزاع.
وقدّم البرلمان الأوروبي مشروع قرار لحل الأزمة في اليمن، تم التصويت عليه، الخميس.
ويدعو مشروع القرار إلى الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية من اليمن، كما يؤكد أن لا حل للأزمة إلا عبر مفاوضات بقيادة يمنية تشمل جميع اليمنيين.
كما يدين أعمال العنف الجارية منذ ألفين وخمسة عشر، ويشدد على دعم جهود المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، لدفع العملية السياسية.
وطالبت مسودة القرار الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات حازمة تجاه إحالة مجلس الأمن الدولي الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن.