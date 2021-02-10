استنفار حوثي غير مسبوق وتبرعات إجبارية لـ”معركة فاصلة“بمأرب في ظل انهيار واسع في صفوف المليشيا وسقوط أكثر من 200 عنصر

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دخلت المعارك الدامية التي تشهدها محافظة مأرب ( شمال شرقي اليمن)، اليوم الأربعاء 10 فبراير/شباط، يومها الرابع، وسط استنفار غير مسبوق بين طرفي النزاع لكسب معركة يُنظر إليها بأنها فاصلة وتحدد المسار التفاوضي في أي خريطة سلام مرتقبة.
وشرعت جماعة الحوثي الانقلابية في حملة تبرعات إجبارية بمناطق نفوذها من أجل تمويل معركتها في مأرب، بحسب سكان ومصادر محلية.
وأكدت المصادر أن الجماعة دشنت حملة تبرعات إجبارية لجبهة مأرب، وذلك على مستوى المديريات والأحياء والجوامع والمدارس والمستودعات التجارية، ودعت الجميع للمشاركة في ما سمّته بـ"الجهاد في سبيل الله بالمال لمن فاته الجهاد بالنفس".
وقال القيادي الحوثي المعيّن من الجماعة محافظا لذمار محمد البخيتي، في بيان على تويتر: "العبرة ليست بحجم ما سيتم جمعه، وإنما بعدد من سيزكون أنفسهم، لذلك ليحرص الجميع على التبرع، كل حسب استطاعته، حتى ولو بخمس مائة ريال"، أي أقل من دولار واحد.
مصادر عسكرية قالت أن الساعات القادمة ستكون مصيرية بالنسبة لمعركة الدفاع عن مأرب، وخصوصا في ظل الانهيارات الواسعة في صفوف الحوثيين وسقوط أكثر من 200 عنصر حوثي بين قتيل وأسير خلال الأيام الثلاثة الماضية.