شاهد بالصور.. الثلوج تكسو ضواحي العاصمة صنعاء

الثلاثاء 09 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شهدت ضواحي العاصمة صنعاء، خلال اليومين الماضيين، تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية مع أجواء شديدة البرودة.

وغطت الثلوج الجبال في مديرية همدان شمال غرب العاصمة صنعاء، حيث التقطت صور لمناطق جبلية في المديرية تكسوها الثلوج، مصدرها سحب ثلجية.