شاهد بالصور.. الثلوج تكسو ضواحي العاصمة صنعاء السفير العرادة يبحث مع مسؤول موريتاني مستجدات الاوضاع باليمن والتطورات التي تشهدها مأرب بن دغر : لابد من حشد كل الطاقات المادية والبشرية فمأرب ليست وحدها الهدف مطارات دبي تفاجئ المسافرين بإجراء سيبقى ذكرى لهم مدى الحياة السعودية تطالب بتدخل دولي عاجل بعد تهديد نووي السفير شطيف يلتقي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العماني الفنانة بلقيس تعلن إصابتها بمرض غريب انتكاسة جديدة للحوثيين على أطراف مأرب وهيلان يحصد أكثر من 20 حوثيا بينهم القيادي المؤيد عاجل: بيان لغريفيث يتحدث عن مأرب وحل وحيد مستدام في اليمن في أول تعليق رسمي.. الحكومة تكشف سبب زيارة المبعوث غريفيث الى إيران وتقول انه ذهب لإنقاذ نفسه
شهدت ضواحي العاصمة صنعاء، خلال اليومين الماضيين، تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية مع أجواء شديدة البرودة.
وغطت الثلوج الجبال في مديرية همدان شمال غرب العاصمة صنعاء، حيث التقطت صور لمناطق جبلية في المديرية تكسوها الثلوج، مصدرها سحب ثلجية.