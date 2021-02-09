عرض إيراني خطير على المبعوث الأممي لتسريع انهاء أزمة اليمن

الثلاثاء 09 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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عرضت ايران على المبعوث الاممي مارتن غريفيث، الذي يزور طهران، الاعتراف بحكومة حلفائهم الحوثيين في صنعاء.

وقال مسؤول إيراني إنهم اكدوا للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن الاعتراف بحكومة الحوثيين في صنعاء، سيُسرع في إنهاء الأزمة.

ونقلت "الجزيرة"، عن المسؤول الإيراني قوله إنهم أوضحوا لغريفيث أن أي مبادرة يجب أن تبدأ بوقف الحرب في اليمن، وإعلان هدنة، وإنهاء الحصار.،حد تعبيره.

وبحسب المسؤول، فقد أبلغ الجانب الإيراني غريفيث بأن تصريحات إدارة بايدن غير كافية، وعليها اتخاذ خطوات لوقف الحرب في اليمن.

بالمقابل، أكد غريفيث على أن الظروف الراهنة ناضجة لوقف الحرب في اليمن، وإطلاق محادثات للسلام.

وشدد على أهمية الوقف الفوري للحرب، للدفع بالحل السياسي.

وفي وقت سابق أبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المبعوث الأممي مارتن غريفيث، دعم بلاده لأي دور فاعل تؤديه الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في اليمن

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن ذلك جاء خلال لقاء ظريف غريفي بطهران في زيارة تستمر يومين.

وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إلى أن ظريف ألتقى غريفيث وبحث معه آخر التطورات المتعلقة بالأزمة اليمنية وسبل التوصل إلى السلام والاستقرار في اليمن.

وأكد ظريف استعداد بلاده الكامل لدعم كل دور فاعل للأمم المتحدة في حل هذه الأزمة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة والناتجة عن هذه الحرب والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب اليمني وفق البيان.

ورأى أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية يمرّ عبر السياسة وليس الحرب المفروضة، حد قوله