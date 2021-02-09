إرتفاع عجز الميزانية الأمريكية لأول مرة في تاريخ الولايات و بأرقام مخيفة

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أعلنت إدارة الميزانية في الكونغرس الأمريكي، أن عجز الميزانية الأميركية ازداد بشكل كبير ومتوقع في يناير الماضي.
وبلغت زيادة العجز في يناير 2021 مقارنة بالشهر الذي يسبقه 165 مليار دولار، وكانت الزيادة في ديسمبر 2020 قد بلغت 144 مليار دولار، أما في يناير 2020 فبلغت 33 مليار دولار.
ويعود السبب الأساسي لزيادة العجز هو حزمة دعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار، التي تم اعتمادها في نهاية عام 2020.
وعلى وجه الخصوص، دفعت الحكومة الأميركية في يناير 142 مليار دولار لدافعي الضرائب.
وفي الوقت نفسه، تحاول إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والديمقراطيين في الكونغرس اعتماد حزمة دعم اقتصاد جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار