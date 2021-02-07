جدول مباريات الاسبوع الأول من الدوري اليمني بعد توقف لسنوات

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مأرب برس ينشر جدول مباريات الجولة الاولى من دوري كرة القدم في اليمن، والمقرر ان تنطلق منتصف شهر فبراير الجاري، بعد توقف الدوري لعدة سنوات بسبب الحرب .. وقد أسفرت القرعة عن المواجهات التالية: