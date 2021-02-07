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جدول مباريات الاسبوع الأول من الدوري اليمني بعد توقف لسنوات

الأحد 07 فبراير-شباط 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-خاص
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مأرب برس ينشر جدول مباريات الجولة الاولى من دوري كرة القدم في اليمن، والمقرر ان تنطلق منتصف شهر فبراير الجاري، بعد توقف الدوري لعدة سنوات بسبب الحرب .. وقد أسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

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