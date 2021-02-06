طالبهم فيها بسرعة العودة الى مأرب..الشيخ حمـيد الأحمـر يوجه رسائل هامة لـ«الرئيس هادي» وقيادات الشرعية

السبت 06 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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وجّه الزعيم القبلي البارز والقيادي في حزب الاصلاح اليمني الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر اليوم السبت رسائل هامة الى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وقيادات الحكومة الشرعية طالبهم فيها بسرعة العودة الى محافظة مأرب او اي محافظة يمنية مُحررة لـ ممارسة مهامهم.

وطالب الشيخ الأحمر في مقال نشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك" رصده محرر "مأرب برس" الرئيس هادي وقيادات الشرعية بجعل المساعي والنوايا المعلنة للإدارة الأمريكية الجديدة تصب في مصلحة إنهاء الإنقلاب ومعاقبة الإنقلابيين، وتطبيق القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن في عهد إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق اوباما.. لافتًا الى ان الحوثي هو المستفيد الأكبر من إستمرار الحرب.

واوضح الشيخ حميد الأحمر على ان المعركة مع الحوثيين لاتتطلب مساندة الدول العظمى، ولا مليارات الدول الثرية قائلاً :«طبعاً ايقاف مشاركة الامريكان لا تعنينا فليست ذات اثر ملموس، ناهيكم عن أن حربنا مع عصابة الحوثي لا تحتاج دول عظمى، ولا مليارات الدول الثرية ، كل ما نحتاجه صدق مع الله ومع اليمنيين، ووضع حد لعبث العابثين وفساد الفاسدين»

مأرب برس يعيد نشر نص المقال:

عُد يافخامة الرئيس _

✍🏻 لم تعد أثار حرب الإستنزاف التي تدار بشكل عبثي منذ عدة سنوات في بلادنا مقتصرة على ما ألحقته من أذىً ومعاناة لليمنيين، ولكنها أصبحت مصدر قلق وإحراج للمجتمع الدولي ، وهاهي إدارة الرئيس "بايدن" تجعل إيقاف هذه الحرب من أولوياتها القصوى ، وتُعلن وقف مشاركتها فيها .

طبعاً ايقاف مشاركة الامريكان لا تعنينا فليست ذات اثر ملموس، ناهيكم عن أن حربنا مع عصابة الحوثي لا تحتاج دول عظمى، ولا مليارات الدول الثرية ، كل ما نحتاجه صدق مع الله ومع اليمنيين، ووضع حد لعبث العابثين وفساد الفاسدين.

كما لا يجب النظر إلى إعلان إدارة "بايدن" أنها ستعمل لوقف الحرب في اليمن بوصفه قرار يخدم مصلحة الحوثي ، على النقيض تماماً، الحوثي هو المستفيد الأكبر من إستمرار الحرب بهذا الشكل العبثي ، والواجب عليك فخامة الرئيس وعلى قيادات الشرعية جعل المساعي والنوايا المعلنة للإدارة الأمريكية الجديدة تصب في مصلحة إنهاء الإنقلاب ومعاقبة الإنقلابيين، وتطبيق القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن في عهد إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق اوباما.

▪️فخامة الرئيس :

لست اليوم أمام ترف الاختيار بين العودة من عدمها، لكنك أمام واجب يمليه عليك موقعك ومسئوليتك وقسمك الذي أديته _ وهذا الواجب يحتم عليك سرعة العودة للوطن _ .

فإذا كانت عدن أو سقطرى أو اي جزء من اليمن واقع تحت الاحتلال الإماراتي، وإن تغلف بغلاف وطني ، فأعلنوا ذلك للملأ ، وبينوا ذلك للعالم وللقوى الدولية التي أعلنت بالامس عزمها مواجهة الديكتاتوريات ، وبادروا بالعودة الى المناطق المحررة وهي كثيرة .

عُد الى مأرب وستجد جيش الوطن وقبائل مأرب وأبناء اليمن في مأرب يضعوك في حدقات عيونهم، وإن شئت عُد الى سيئون وأنا على ثقة أن قبائل حضرموت العزة والشموخ ستكون حصنك الحصين بعد الله عز وجل ، وان أردت فعُد الى تعز ، حيث لن يبخل أحرارها ببذل دمائهم في سبيل الله والوطن ، وهذا ديدنهم مذ عرفنا انفسنا، كيف ولا وتعز قلعة الصمود والحرية.

وأنت في غِنى عن الحيرة في إختيار مكان العودة وشبوة الشموخ في الوجود ، فهي بفضل الله وبرجالها وابنائها وأحرارها وأرضها الطيبة التي تأبى الضيم وترفض الخنوع تقف سدً منيعاً أمام مشاريع التخريب والإستعمار .

عُد يافخامة الرئيس، انت وقيادات الدولة حتى ولو في خيمة في الوديعة ، وستجد الشعب اليمني التواق لدولته وأمنه وإستقراره خلفك ، ولن تحتاج للدعم الأمريكي الذي أعلنت أمس إيقافه عن التحالف ، ولا إلى غيره .

عُد ومارس أعمال السيادة المستلبة ، ونظف جهاز الدولة في المناطق المحرره من الأبواق والعملاء ،

وقُد معركة التحرير بنفسك وسيوفقك الله .

عُد وبإذن الله وقدرته ستعود عدن وتعود صنعاء وتعود سقطرى وتعود اليمن .

وعندما تعود فلا خوف ولا قلق مما تعلنه الولايات المتحدة او غيرها عن مساعيها لإيقاف الحرب، لإنك وشعبك وجيشك بإذن الله هو من سيوقِف الحرب بالوقوف القوي أمام الطامعين، ومواجهة المفسدين في الارض ولفظ الفاسدين ، وإسترداد السيادة والكرامة الوطنية والسلطة المغتصبة ، وتعرية الأقزام والأذيال .

عُد وأرسم انت وأبناء وطنك مستقبل بلادك ، قبل أن تُفرض عليك تسويات مهينة ، وحلول مستوردة يُمليها الطامعين ، ويصعب عليك الوقوف القوي أمامها وأنت ضيف ثقيل على غيرك ، ولكنك وأنت في وطنك ووسط شعبك ستكون عصي على كافة المؤامرات والإملاءات من أي كان .

عُد يافخامة الرئيس قبل أن يستحيل أن تعود .

حميد بن عبد الله الاحمر