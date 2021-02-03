تحذير حكومي من كيانات وهمية جديدة يستحدثها الحوثيون باحث صهيوني يوجه صفعة للانتقالي وعيدروس المهرول للتطبيع تحدث عن خطوة لفك الارتباط.. الزبيدي يعلن بأنه سيطبع مع اسرائيل ويتحاور مع الحوثي ويمنيون يسخرون منه: اولا انفصل ياعيدروس قطر تتخذ خطوة جديدة في المصالحة الخليجية يجسد صدق النوايا نافالني أمام القضاء والحضور الأوروبي يثير غضب موسكو هيفاء وهبي تنفعل بطريقة غير مسبوقة على متابعة تمنت لها الموت أعلى 10 أندية كرة قدم دخلا في العالم وبرشلونة يتصدر القائمة منح جرعة ماء قبل هذا العمر قد يكون قاتلا للطفل البنتاغون يعلن حرباً نووية مع روسيا والصين المتوكل يقود حملة هستيرية لمصادرة منازل قيادات الشرعية في محافظة عمران
وجه باحث اسرائيلي،اليوم الاربعاء، صفعة للمجلس الانتقالي المهرول للتطبيع، مشيرا أن اسرائيل لا تحتاج لتطبيع وعلاقات من هذا النوع.
وعلق الباحث الصهيوني في شؤون الشرق الأوسط والعلاقات الدولية روني شالوم على حسابه في تويتر؛ ردا على تصريحات رئيس المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، عيدروس الزبيدي حول استعداده التطبيع مع اسرائيل .
ومما كتبه شالوم قوله ان: دول في العالم الثالث الفقيرة الفاسدة مثل العراق و اليمن استيقظت من سباتها العميق بعد 70 عام وبدأت تتحدث عن علاقات وتطبيع ولنا تاريخ من التسامح مع اليهود و و والحمد لله، عندنا الكثير من القات والمسكوف هنا في أورشليم العاصمة،حد تعبيره .
واضاف مخاطبا الانتقالي: تغلبوا على الايراني والحوثي وبعدها رح نحجي.
وفي تغريدة اخرى- رصدها محرر مأرب برس-كتب شالوم : نريد علاقات نستفيد منها مع دول متقدمة، ساخرا من الانتقالي بالقول: ماذا نستفيد منكم؟.
وامس قال عيدروس الزبيدي :حين تكون لنا وزارة خارجية سنفتح علاقات كاملة مع اسرائيل.