باحث صهيوني يوجه صفعة للانتقالي وعيدروس المهرول للتطبيع

الأربعاء 03 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 633

وجه باحث اسرائيلي،اليوم الاربعاء، صفعة للمجلس الانتقالي المهرول للتطبيع، مشيرا أن اسرائيل لا تحتاج لتطبيع وعلاقات من هذا النوع.

وعلق الباحث الصهيوني في شؤون الشرق الأوسط والعلاقات الدولية روني شالوم على حسابه في تويتر؛ ردا على تصريحات رئيس المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، عيدروس الزبيدي حول استعداده التطبيع مع اسرائيل .

ومما كتبه شالوم قوله ان: دول في العالم الثالث الفقيرة الفاسدة مثل العراق و اليمن استيقظت من سباتها العميق بعد 70 عام وبدأت تتحدث عن علاقات وتطبيع ولنا تاريخ من التسامح مع اليهود و و والحمد لله، عندنا الكثير من القات والمسكوف هنا في أورشليم العاصمة،حد تعبيره .

واضاف مخاطبا الانتقالي: تغلبوا على الايراني والحوثي وبعدها رح نحجي.

وفي تغريدة اخرى- رصدها محرر مأرب برس-كتب شالوم : نريد علاقات نستفيد منها مع دول متقدمة، ساخرا من الانتقالي بالقول: ماذا نستفيد منكم؟.

وامس قال عيدروس الزبيدي :حين تكون لنا وزارة خارجية سنفتح علاقات كاملة مع اسرائيل.