الجالية اليمنية في كندا تستنكر الزج بإسمها وتعلن موقفا واضحا من الحوثيين

الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 592

إستنكرت الجالية اليمنية في مقاطعة بريتش كولومبيا في كندا الزج بإسم الجالية في تقارير إخبارية غطت مسيرة دعى اليها عدد من الناشطين في المدينة(دعت لايقاف الحرب في اليمن).

وقالت الجالية في بيان لها -وصل مأرب برس-إن ما نشرته بعض المواقع الإعلامية لم يلتزم بالمهنية والدقة في نقل حقيقة ما حصل.

وأعتبرت الجالية "أن مشاركة عدد من ابناء الجالية في تلك المسيرة لا يعبر لا من قريب ولا من بعيد عن رؤية وأهداف الجالية التي أُنشات من أجلها، وتعتبر مشاركة شخصية لا يترتب عليها أي جانب أدبي او اعتباري او قانوني"

وأستهجنت الجالية قيام بعض المواقع الإخبارية بالتغطية المنحازة لطرف من أطراف الصراع وأنها حاولت إظهار صورة ناقصة عما يحدث باليمن وتعمدت صرف الأنظار عما يمارسه الحوثي ومن يدعمه من انتهاكات وجرائم بحق اليمنيين حتى لا يتبين للمجتمع الدولي مدى بشاعة وقساوة ما يقومون به ويمارسونة على الأرض والإنسان لأكثر من سبع سنوات مضت.

نص البيان.

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان رقم ( 1 )

تتابع الجالية اليمنية بمقاطعة بريتش كولومبيا (كندا) بإهتمام بالغ وعلى المستويين الداخلي والخارجي ،ما يتعلق بالقضايا الخاصة بأبناء الجالية ، وكذا القضايا الوطنية بالداخل ومدى تأثيرها المباشر وغير المباشر على مجريات الأحداث وإنعكاساتها علينا جميعاً .

حيث جرت في يوم السبت الموافق 23 يناير 2021 م مسيرة بالسيارات جابت شوارع مدينة فانكوفر تحت شعار(إيقاف الحرب على اليمن ) ، وتبياناً منا لم جرى كالتالي:

1- كان شعار الحملة من خلال الملصقات والشعارات التي رفعت قد ركزت على طرف واحد من أطراف الصراع داخل اليمن .

2- مشاركة عدد من أبناء الجالية بالمسيرة .

3- قيام عدد من وسائل الإعلام زج إسم الجالية في هذه المسيرة .

فالجالية اليمنية بمقاطعة بريتش كولومبيا قد تبين لها أن التركيز على طرف واحد دون ذكر الأطراف الأخرى هو إظهار الصورة ناقصة وغير مكتملة الأركان، بل بالعكس قد تم تلميع طرف مكون الإنقلاب الحوثي على أنه حمامة سلام وأنه المدافع عن الأراضي اليمينة ضد العدوان -كما يطلقون عليه- فلسنا هنا لتبيين مدى قبح وسرد لجرائم الحوثي على أبناء شعبنا ، ولكن لتوضيح موقفنا حول ذلك.

إن مشاركة عدد من أبناء الجالية في تلك المسيرة لا يعبر لا من قريب ولا من بعيد عن رؤية وأهداف الجالية التي انشأت من أجلها ، وهو يعتبر مشاركة شخصية لا يترتب عليها أي جانب أدبي أو أعتباري أو قانوني من ناحية الجالية .

كما ندين أن يتم ذكر إسم الجالية في عدد من التقارير الإخبارية التي غطت الفعالية المذكورة أعلاه ، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عدم تحري الدقة وعدم المهنية لديهم ، وهي محاولة من الحوثي ومن يدعمه في صرف الأنظار حتى لا يتبين للمجتمع الدولي مدى بشاعة وقساوة ما يقومون به ويمارسونة على الأرض والإنسان لأكثر من سبع سنوات مضت .

إن الجالية لتؤكد مراراً وتكراراً على دعمها وتأييدها على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية وسيادتها وحقن دماء اليمنيين وحماية الجمهورية ومكتسبات الثورة والوحدة ، وعلى نفس السياق تأكد على رفضها واستنكارها لمشاريع الإنقلاب من قبل مليشيات الحوثي وجرائمة اللإنسانية ورفضها التام للإنتهاكات على سيادة الوطن والتعديات على السيادة الوطنية والتدخلات الخارجية التي زادت من جراح ومعاناة اليمنيين ولم تصل بهم إلى بر الأمان والمتمثل بقوى التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.

ونحب أن نلفت عناية أبناء الجالية أن جاليتكم لن تتواني في خدمتكم والعمل سوياً في سبيل تذليل الصعاب وسنظل يداً واحدة .

وفق الله الجميع لما يحبة ويرضاه .

صادر بتاريخ الخامس والعشرون من يناير للعام 2021.

مدينة فانكوفر – مقاطعة بريتش كولومبيا (كندا).

أ. شاكر محمد علي العبيدي

الرئيس