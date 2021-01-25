فيما واشنطن تحقق والحوثي يخلي مسئوليته.. مليشيات من خارج اليمن تتنبى الهجوم على الرياض وتكشف السلاح المستخدم شاهد.. حقيقة العثور على مومياء محنطة بمحافظة إب عمرها أكثر من 2500 سنة أسرار عجيبة لم تكن تعرفها من فوائد شرب الماء بهذا المقدار يومياً سفير بريطانيا يطلق تصريحات قوية تثير الذعر في صفوف المليشيات الحوثية حول عودة الحكومة الشرعية إلى صنعاء أمير الكويت يصدر قرارات حول تشكيل الحكومة الجديدة صلاح يكرر إنجاز أسطورة ليفربول ويتصدر قائمة أفضل هدافي الموسم بإنجلترا أجتماع خامس بين وفد الشرعية والمليشيات الحوثية لتبادل الأسرى في عمان وبشائر الخير تلوح في الأفق كسر أعنف هجوم ومصرع قيادي بارز للمليشيات الحوثية في الحديدة وعشرات القتلى والجرحى في صفوفها لماذا هذه 7 أطعمة مهمة وضرورية لمرضى السكري انفجار الوضع عسكرياً وقصف مدفعي متبادل هو الأعنف في تاريخ البلاد
عثر مواطنون بمحافظة إب (وسط اليمن) على مومياء محنطة تعود الى العصر الحميري.
وفي التفاصيل وصلت لمكتب الثقافة بمحافظة إب ، مومياء محنطة بعد ان تمكن مواطنون من العثور عليها في إحدى مديريات المحافظة.
وقال خالد غالب، مدير عام فرع الهيئة العامة للأثار والمتاحف بمحافظة إب إن المومياء التي عثر عليها في بمديرية السياني قرية مريت بإب تعود الى العصر الحميري.
وأشار إلى أن الموميا تعرضت للعبث جراء عملية تنقيب عشوائية وتم نقلها من مكان إلى آخر في نفس القرية.
وضبط أمن مديرية السياني في محافظة إب المدعو "هيثم قاسم ناجي الطويل" -29عام- والمدعو "هلال محمد ناجي الطويل"-22عام بتهمة الاعتداء على مواقع أثرية.
وأوضح أمن المديرية أن المتهمين قاموا بالتنقيب عن آثار والحفر بمنطقة مرتب الأثرية بعزلة الدامغ في جبل وحود المنجوف وعثروا على جثة مومياء هيكل عظمي.
وذكر الأمن أنه تم إيصال المومياء إلى الجهات المختصة وإحالة المتهمين للإجراءات القانونية.
والمومياء تعود الى أكثر من 2500 سنة بحسب مكتب الأثار بمحافظة إب وان مخربين قاموا باخراجها من احد المواقع الاثرية.