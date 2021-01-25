شاهد.. حقيقة العثور على مومياء محنطة بمحافظة إب عمرها أكثر من 2500 سنة

الإثنين 25 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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عثر مواطنون بمحافظة إب (وسط اليمن) على مومياء محنطة تعود الى العصر الحميري.

وفي التفاصيل وصلت لمكتب الثقافة بمحافظة إب ، مومياء محنطة بعد ان تمكن مواطنون من العثور عليها في إحدى مديريات المحافظة.

وقال خالد غالب، مدير عام فرع الهيئة العامة للأثار والمتاحف بمحافظة إب إن المومياء التي عثر عليها في بمديرية السياني قرية مريت بإب تعود الى العصر الحميري.

وأشار إلى أن الموميا تعرضت للعبث جراء عملية تنقيب عشوائية وتم نقلها من مكان إلى آخر في نفس القرية.

وضبط أمن مديرية السياني في محافظة إب المدعو "هيثم قاسم ناجي الطويل" -29عام- والمدعو "هلال محمد ناجي الطويل"-22عام بتهمة الاعتداء على مواقع أثرية.

وأوضح أمن المديرية أن المتهمين قاموا بالتنقيب عن آثار والحفر بمنطقة مرتب الأثرية بعزلة الدامغ في جبل وحود المنجوف وعثروا على جثة مومياء هيكل عظمي.

وذكر الأمن أنه تم إيصال المومياء إلى الجهات المختصة وإحالة المتهمين للإجراءات القانونية.

والمومياء تعود الى أكثر من 2500 سنة بحسب مكتب الأثار بمحافظة إب وان مخربين قاموا باخراجها من احد المواقع الاثرية.