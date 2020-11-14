دولة خليجية تستعد لترحيل 150 ألف وافد ومقيم

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كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، أن الحكومة تستعد لترحيل آلاف الوافدين في يناير/كانون الثاني القادم، في إطار خطتها لتقليص أعداد المقيمين في الدولة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن الهيئة تعمل على وضع آلية لمن يشملهم قرار المغادرة لمن بلغ 60 عامًا من حملة الثانوية العامة بدءًا من 1/1/2021، عبر إجراء إلغاء نهائي للسفر كلٍ وفق انتهاء فترة إقامته.
وأوضح المصدر أن قرار المغادرة يعتبر ساريًا من بداية العام الجديد و"القوى العاملة" لن تجدد إذن العمل وبالتالي ينتهي عقد العمل آليًا.
وأما بالنسبة لإجراءات المغادرة فالفترة الزمنية للمغادرة تحددها "شؤون الإقامة" من شهر إلى ثلاثة شهور.
وكانت الحكومة الكويتية قررت في أغسطس/آب الماضي، حظر إصدار تصاريح عمل لمن بلغوا سن الـ 60 عامًا فما فوق في القطاعين العام والخاص، اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2021، ليشمل حملة شهادات الثانوية العامة فما دونها وما يعادلها.
وبحسب مصدر حكومي رفيع المستوى، يأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى معالجة قضية التركيبة السكانية، وخفض أعداد العمالة الوافدة، وتنظيم سوق العمل.
وأضاف المصدر أن هناك أكثر من 150 ألف وافد يعملون في القطاع الخاص، تجاوزت أعمارهم الـ 60 عامًا، لن يتمكنوا من تجديد أذونات العمل.