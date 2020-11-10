الإعلان عن أكبر كشف أثري يعود لأكثر من 2500 عام

الثلاثاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت وزارة السياحة والآثار المصرية، إنها بصدد الإعلان عن أكبر كشف أثري بمنطقة آثار سقارة في مؤتمر صحفي خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشارت الوزارة إلى أن أعمال الحفائر بالمنطقة أدت إلى الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ 2500 عام.

وأوضحت أن تلك التوابيت يفوق عددها تلك التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي، كما تم العثور على عدد من اللقي الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.

وكانت البعثة الأثرية المصرية قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الأثرية الهامة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الأسرة الـ26، وتم تقديمه عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الماضي.