تجمدت قلوبهم حال سماعهم صرخة مرعبة من القبور شاهد لحظة هروب شرطيين أمريكيين من مقبرة فرنسا تنقلب على ماكرون من الداخل وأكبر معارضيها يعلن: لن ندعم ماكرون ضد أردوغان الملك سلمان يعلن عن قرار مفاجئ بشأن المتوفين بفيروس كورونا في السعودية التحالف يعلن تدمير 6 طائرات مفخخة في سماء السعودية تعرف على الدولة التي أقرت منح 100 ألف لكل مولود اسمه محمد هزة أرضية تضرب السعودية وتفاصيل عن الاضرار محافظة جنوبية خارج سيطرة الانتقالي ترفع الجاهزية الأمنية لرجال الامن والجيش بعموم المحافظة قطر تعلن عن قرارات جديدة ومهمة بخصوص الوافدين سبع نصائح ذهبية لشعر صحي وجميل حبيبي حياتي فداك.. هكذا امتدح أردوغان النبي الكريم (شاهد)
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة هروب شرطيين أمريكيين من مقبرة كانا يحرسانها في مدينة ديترويت الأمريكية بعد صرخة مدوية أرعبتهم.
وأظهر المقطع تجول الشرطيين داخل المقبرة التي يقومان بدورية حراسة فيها؛ حيث تبدو المقبرة فارغة لأسباب غير معروفة، وقد أمسك كل شرطي بمشعل إضاءة.
وانقطع الصمت المطبق بشكل مفاجئ بعد صرخة مدوية وممتدة في جوف المقبرة المظلمة، فيما شوهد الشرطيين وهما يهربان وقد أصابهما الذعر الشديد.
وعلق موقع موقع "نيوز بياند ديترويت" الإخباري على الواقعة بقوله: "كان الشرطيان يجريان مثل الأطفال، في رد فعل غريزي؛ فقد كانت الصرخة مرعبة حقًّا، دون أن يدري أحد مصدرها".
وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم وجود تفسير علمي للظاهرة الغريبة؛ إذ ادعى البعض أنه شبح وخرج من المقبرة، فيما رأى آخرون أنه مقلب.