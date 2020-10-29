تجمدت قلوبهم حال سماعهم صرخة مرعبة من القبور شاهد لحظة هروب شرطيين أمريكيين من مقبرة

الخميس 29 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة هروب شرطيين أمريكيين من مقبرة كانا يحرسانها في مدينة ديترويت‏ الأمريكية بعد صرخة مدوية أرعبتهم.

وأظهر المقطع تجول الشرطيين داخل المقبرة التي يقومان بدورية حراسة فيها؛ حيث تبدو المقبرة فارغة لأسباب غير معروفة، وقد أمسك كل شرطي بمشعل إضاءة.

وانقطع الصمت المطبق بشكل مفاجئ بعد صرخة مدوية وممتدة في جوف المقبرة المظلمة، فيما شوهد الشرطيين وهما يهربان وقد أصابهما الذعر الشديد.

وعلق موقع موقع "نيوز بياند ديترويت" الإخباري على الواقعة بقوله: "كان الشرطيان يجريان مثل الأطفال، في رد فعل غريزي؛ فقد كانت الصرخة مرعبة حقًّا، دون أن يدري أحد مصدرها".

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم وجود تفسير علمي للظاهرة الغريبة؛ إذ ادعى البعض أنه شبح وخرج من المقبرة، فيما رأى آخرون أنه مقلب.