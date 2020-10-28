تعيين رئيس مؤقت لنادي برشلونة رسميا

الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 119

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عن تعيين كارليس توسكيتس رئيسا مؤقتًا للنادي الكتالوني بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو من منصبه.

وكان بارتوميو أعلن عن استقالته من منصبه كرئيس للنادي الكتالوني، مساء الثلاثاء، وذلك بعد فشله مع إدارته في تأجيل فكرة الاستفتاء على سحب الثقة منهم، ونجاح الحملة التي يقودها جوردي فاري ضدهم.

وقال النادي في بيان رسمي، إن توسكيتس سيقوم بإدارة لجنة مؤقتة مكونة من ثمانية أعضاء، على أن يتم الإعلان عن موعد الانتخابات في مدة أقصاها 3 أشهر.

وحسب النظام الأساسي للنادي، فإن اللجنة ستتولى مهام إدارة النادي وتمثيله، مع اقتصار مشاركتهم على اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأنشطة العادية للنادي وحماية مصالحه.

وشدد بيان برشلونة على أن يتم الدعوة إلى انتخابات لتشكيل مجلس إدارة جديد في غضون ثلاثة أشهر من تولي الأعضاء لمهامهم.