تعيين رئيس مؤقت لنادي برشلونة رسميا

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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عن تعيين كارليس توسكيتس رئيسا مؤقتًا للنادي الكتالوني بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو من منصبه.
وكان بارتوميو أعلن عن استقالته من منصبه كرئيس للنادي الكتالوني، مساء الثلاثاء، وذلك بعد فشله مع إدارته في تأجيل فكرة الاستفتاء على سحب الثقة منهم، ونجاح الحملة التي يقودها جوردي فاري ضدهم.
وقال النادي في بيان رسمي، إن توسكيتس سيقوم بإدارة لجنة مؤقتة مكونة من ثمانية أعضاء، على أن يتم الإعلان عن موعد الانتخابات في مدة أقصاها 3 أشهر.
وحسب النظام الأساسي للنادي، فإن اللجنة ستتولى مهام إدارة النادي وتمثيله، مع اقتصار مشاركتهم على اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأنشطة العادية للنادي وحماية مصالحه.
وشدد بيان برشلونة على أن يتم الدعوة إلى انتخابات لتشكيل مجلس إدارة جديد في غضون ثلاثة أشهر من تولي الأعضاء لمهامهم.