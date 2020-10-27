توجيهات عليا إغلاق فندق 5 نجوم بالمملكة لهذه الأسباب

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صدرت توجيهات عليا بإغلاق كافة فنادق المملكة الأردنية الهاشمية وتحديدا العاصمة عمان , حيث
عممت إدارة أحد فنادق الخمس نجوم في العاصمة الأردنية عمان عزمها إغلاق الفندق مدة شهرين، ومنح إجازات للعاملين فيه.
وقالت الإدارة في تعميمها ، إن الإغلاق المزمع تنفيذه في الأول من تشرين الثاني حتى الأول كانون الثاني المقبل، يأتي بسبب عدم وجود حجوزات حالية، وخفضا للكلف الناجمة عن التشغيل.
وطلبت الإدارة من الموظفين إغلاق ستائر الفندق وتسليم وحفظ زي العمل والعناية بالمصبغة والاستعداد لتسريب مياه متوقع في الشتاء.
ونوهت إلى أنه سيتم الإبقاء على بعض المناوبين للحفاظ على الفندق وممتلكاته.