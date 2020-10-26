مسؤول بارز في الرئاسة اليمنية يزف البشرى بخصوص ”اتفاق الرياض“ وتشكيل الحكومة الجديدة

الإثنين 26 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال مسؤول بارز في الرئاسة اليمنية، الاثنين 26 اكتوبر/تشرين الأول، إن"هناك تقدم ملموس يتحقق لتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة".



وأوضح، عبدالملك المخلافي مستشار رئيس الجمهورية، في سلسلة تغريدات بتويتر، أن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما بذل من جهد وما أبداه الجميع من حرص رغم الصعاب والعراقيل يجعلنا نقول إن "الوصول إلى محطة الانطلاق في مسار جديد بات وشيكاً".



وتابع: ليس المهم أن نكون متفائلين أو متشائمين، فنحن لا نملك هذا الترف في ظل التحديات المصيرية التي تواجه بلادنا، المهم أن لا نتوقف عن العمل والسير نحو ما يجب علينا أن نعمل.



وأكد أن قيام حكومة شراكة وطنية وفقاً لاتفاق الرياض مصلحة وطنية وضرورة لمنع تدهور الأوضاع في المناطق المحررة وتعزيز الاستقرار فيها، وتقوية جبهة المواجهة للحوثي وخلق فرص حقيقية لاستعادة الدولة ولتحقيق السلام.



وقال المخلافي: لا نملك من أجل استعادة الدولة وتحقيق السلام في بلادنا إلا خيار الحفاظ على الشرعية وتعزيز التحالف بين المكونات الهادفة إلى استعادة الدولة، وتقوية العلاقات الأخوية مع الأشقاء في التحالف العربي الداعم للشرعية.



ولفت إلى أنه بالشعور بالمسؤولية تجاه المواطنين والوطن، والإرادة، والعزم، يمكننا أن نحقق الهدف المنشود.



وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الحكومة راج بادي إن "مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة تسير بشكل جيد باتجاه التفاهمات بين مختلف المكونات المشاركة، وفق صحيفة الشرق الأوسط.



وكانت السعودية قد أعلنت أواخر تموز/ يوليو الماضي، عن آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.



وتنص الآلية على "تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وتخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية".



كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.